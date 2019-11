FHC afirma que polarização aumenta sem alternativas populares e progressistas

(foto: CHRISTOPHE SIMON/AFP)

O ex-presidente davoltou a usar suas redes sociais para comentar o atual ambiente político brasileiro na manhã deste domingo, 10."A polarização aumenta. Sem alternativas populares e progressistas continuaremos no jogo político/pessoal", afirmou, em sua conta oficial do. Foi a primeira manifestação deapós a soltura do também ex-presidentecitou o cenário econômico. "Em meu tempo a questão central era a inflação; hoje é crescimento e emprego"."Sem corrupção", emendou, finalizando na sequência da seguinte forma: "No começo era o verbo. Novamente, com gestos e ações os caminhos abrem-se. A eles!".