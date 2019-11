Eduardo Bolsonaro: 'Grande dia para a impunidade'

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) publicou em seu Twitter, na noite desta sexta-feira (8), um vídeo em que faz duras críticas à soltura do ex-presidente Lula e de outros condenados em 2ª instância pela Justiça. De acordo com o parlamentar, a data foi "um grande dia para a impunidade".

Já o presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), usou as redes sociais para compartilhar um vídeo dele em Goiânia, onde foi recebido por apoiadores. Além do vídeo, o chefe do Executivo escreveu: "Fazendo a minha parte pelo melhor do nosso Brasil, agradeço ao povo de Goiás pelo carinho e consideração".