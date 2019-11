Manifestantes saem às ruas comemorar a liberdade do ex-presidente Lula

Manifestantes se reúnem em Belo Horizonte para celebrar a soltura do ex-presidente Lula pic.twitter.com/CCClYBoNAV %u2014 Estado de Minas (@em_com) November 8, 2019

A noite tem clima de festa ao som de pagode e funk no centro de Belo Horizonte. Centenas de pessoas se reunem nesta sexta-feira (8) na Praça Sete, para comemorar a. Manifestantes usame se concentram no quarteirão fechado na Rua Rio de Janeiro.

Além da Praça Sete, manifestantes se reunem em bar no Bairro Santa Efigênia, na Região Leste. Está marcado para às 21h a apresentação do bloco Lula Livre. Também está programada para esta noite uma festa cubana na Casa dos Jornalistas, no Centro de Belo Horizonte.





Raisa Campos Pinheiro (foto: Marcos Vieira/EM/DA.Press)

Raisa Campos Pinheiro, de 30 anos, é artista e veio para a rua para comemorar. Com blusa vermelha e o arco "Lula livre" na cabeça, ela não esconde o sorrisão do rosto. "Eu estou muito feliz. Hoje é dia de comemorar, amanhã a luta continua por um estado democrático de direitos", disse.





Yan Andrade Farias Dias (foto: Marcos Vieira/EM/DA.Press)

O estudante Yan Andrade Farias Dias, de 20 anos, criticou o governo atual do Jair Bolsonaro e se sentiu esperançoso com a saída do Lula. "Desde que o STF criou a condição de soltura, nos ja nos mobilizamos. Estamos na expectativa para a saída e vibramos muito! A liberdade não é só do Lula é também do Rafael Braga e muitos outros que estão sendo suprimidos", disse.

Antônio de Lima, de 63 anos, abriu uma cerveja em homenagem ao Lula para comemorar. A bebida, que recebe o mesmo nome do ex-presidente, foi guardada para a ocasião. "Estamos em festa, é uma alegria muito grande. Mas, o mais importante é que estamos recomeçando a construir um estado de direito do país. O Lula é só apenas uma das vítimas desse governo maluco, escandaloso que vem acontecendo", disse. Agora, a expectativa é para a anulação dos processos.