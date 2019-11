Lula critica Globo e diz que emissora fez 'maracutaia' para incriminá-lo

Lula saiu da sede da PF às 17h42 (foto: CARL DE SOUZA / AFP ) ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a Rede Globo de Televisão em seu primeiro discurso após deixar a prisão, nesta sexta-feira (8), em Curitiba. De acordo com o petista, a emissora teria 'feito uma maracutaia' para incriminar ele e o Partido dos Trabalhadores (PT). criticou a Rede Globo de Televisão em seu primeiro discurso após deixar a prisão, nesta sexta-feira (8), em Curitiba. De acordo com o petista, a emissora teria 'feito uma maracutaia' para incriminar ele e o Partido dos Trabalhadores (PT).

“Eu quero que vocês saibam que, além de continuar lutando para melhorar a vida do povo brasileiro, eu quero dizer o que o lado mentiroso da PF, do MPF, além do Moro e do TRF-4, tem que saber: eles não prenderam um homem, eles tentaram matar uma ideia, mas uma ideia não se mata. Se existe uma quadrilha e um monte de mafioso nesse país, (é) essa maracutaia que eles fizeram para tentar, liderado pela Rede Globo de Televisão, (dizer) que o PT e o Lula eram criminosos”, afirmou.

Lula saiu da sede da PF às 17h42 - pouco mais de uma hora depois da expedição do alvará de soltura. Uma multidão de manifestantes saudou o ex-presidente empunhando bandeiras do PT gritando palavras de ordem.

A ordem de soltura do petista foi dada pelo juiz Danilo Pereira Júnior, da 12ª Vara Federal de Curitiba, menos de 24 horas depois de o Supremo Tribunal Federal declarar inconstitucional a prisão após condenação em segunda instância - caso de Lula.

Lula foi condenado no caso triplex pelo ex-juiz Sergio Moro, atual ministro de Justiça e Segurança Pública, que lhe impôs nove anos e seis meses de reclusão. A pena foi aumenta para 12 anos e 1 mês de prisão pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o Tribunal da Lava Jato. Em abril deste ano, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reduziu a sanção para 8 anos, dez meses e vinte dias de reclusão.

O petista cumpria pena desde a noite de sete de abril de 2018 em uma cela especial dentro da Superintendência da Polícia Federal na capital paranaense. O ex-presidente é acusado de receber propinas da empreiteira OAS em troca de contratos da Petrobras.

O repasse teria sido materializado em obras de melhorias e ampliação de um triplex no edifício Solaris, no Guarujá, no litoral paulista, e também por meio do armazenamento de bens que o ex-presidente recebeu durante seus dois mandatos no Planalto, entre 2002 a 2009.

Lula sempre negou o recebimento de vantagens indevidas. Ele é réu em outras ações penais, como no caso do sítio de Atibaia, no interior paulista, pelo qual foi condenado a doze anos e onze meses de reclusão pela juíza Gabriela Hardt em fevereiro deste ano. O caso será julgado no próximo dia 27 pelo TRF-4, que analisará se a sentença será anulada e o processo remetido de volta às alegações finais.