Conheça a namorada de Lula, com quem ele vai se casar

(foto: Reprodução/Facebook) Lula, feito por ele em discurso após sair da prisão, uma figura acabou chamando atenção. A namorada do petista, Rosângela Silva é socióloga e conheceu Lula durante as caravanas da cidadania. Depois do anúncio de casamento de, feito por ele em discurso após sair da prisão, uma figura acabou chamando atenção. A namorada do petista,e conheceu Lula durante as





(foto: AFP / CARL DE SOUZA ) Curitiba (PR) e trabalha há 16 anos na Itaipu Binacional. A socióloga tem bacharelado e licenciatura em ciências sociais e pós-graduação em história pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), além de MBA em gestão social e desenvolvimento sustentável. Janja, como é conhecida, mora eme trabalha há 16 anos naA socióloga tem bacharelado e licenciatura em ciências sociais e pós-graduação em história pelaalém deem gestão social e desenvolvimento sustentável.

Na empresa que trabalha, Rosângela atua na área de programas de responsabilidade social, mas foi cedida para a Eletrobras durante três anos e nove meses, entre 2012 e 2016.





No Facebook, a namorada do ex-presidente tem entre seus amigos a neta de Lula e as duas costumam trocar elogios e comentários. Durante as eleições, ela fez campanha para a chapa de Fernando Haddad e Manuela D´Ávila.

Em sua conta no Twitter, Janja comemorou o placar da votação da constitucionalidade da prisão, após segunda instância no STF. "Amanhã eu vou te buscar! Me espera!", declarou.





O romance de Lula e Janja foi anunciado em maio deste ano pelo amigo e ex-ministro Luiz Carlos Bresser Pereira. “Ele está apaixonado e seu primeiro projeto ao sair da prisão é se casar”, declarou o ex-ministro na época.





Após sair da prisão, Lula confirmou a fala do ex-ministro e anunciou o casamento com Rosângela, em discurso.

