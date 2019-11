Jair Bolsonaro critica comentarista da Globo News que o chamou de 'ex-presidente'

(foto: Marcos Correa / PR)

O presidentepublicou, na noite desta sexta-feira (8), um vídeo no qual a jornalista, da, se refere a ele como ex-presidente. O comentário aconteceu em meio ao debate sobre a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva

O chefe do Executivo disse, em seu tweet, que está mudando o Brasil e os equívocos, como o que ocorreu com Natuza Nery, são rotineiros. Nos comentários da publicação, os seguidores do presidente se dividiram entre ataques à Globo News e defesa do ex-presidente Lula. Veja o tweet:

Globo news nos cita como ex-presidente! Muitos caem no jogo de %u201Cequívocos rotineiros%u201D inocentemente! Estamos mudando o Brasil! pic.twitter.com/XlFFcBlKYs %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 8, 2019

Durante todo o dia, o presidente não comentou a liberdade concedida a Lula, consequência de decisão do Superior Tribunal Federal (STF) que proíbe a prisão após condenação em segunda instância, e, no fim da tarde desta sexta-feira, cancelou coletiva que concederia depois da entrega de ônibus escolares em Goiás. A equipe de Bolsonaro havia levado os repórteres para uma sala no estádio Serra Dourada, onde ocorreu a entrega dos veículos, mas, minutos depois, todos foram avisados de que o presidente não falaria mais.

Em resposta ao próprio tweet sobre Natuza Nery, o presidente Jair Bolsonaro publicou imagem onde aponta dados dos primeiros 300 dias de seu governo. Veja abaixo:

Em comício para militantes, em Curitiba, em frente à sede da Polícia Federal, onde passou os últimos 580 dias, Lula disse que a missão dele de enfrentar o governo Bolsonaro começará amanhã (sábado). No discurso, o petista prometeu correr o país para tentar buscar "soluções" para a situação do Brasil.