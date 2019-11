Câmara de Santa Luzia arquiva processo de impeachment contra prefeito

O prefeito não esteve presente no início da sessão (começou por volta das 9h45), mas chegou ao local às 12h07. Às 13h22, Christiano deixou a Câmara para cumprir compromissos de agenda oficial. Ele retornou em definitivo às 15h47. O chefe do Executivo comemorou a absolvição, logo após a oficialização do resultado.