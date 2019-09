Cartazes, gritos e segurança reforçada: apresentação de relatório que pode levar ao impeachment do prefeito de Santa Luzia esquenta Câmara

Manifestantes lotaram a Câmara Municipal de Santa Luzia, nesta sexta-feira (foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press) Comissão Processante, que analisa a denúncia pelo impeachment do prefeito de Santa Luzia, Christiano Xavier (PSD), lotou a Câmara Municipal da cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira. Cerca de 200 pessoas acompanharam a sessão no plenário, junto de agentes públicos, como Guarda Municipal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, e se manifestaram contrários ao seguimento das apurações pelo afastamento do chefe do Executivo. A apresentação do relatório da, que analisa a denúncia pelo impeachment do prefeito de(PSD), lotou ada cidade da, na manhã desta sexta-feira. Cerca deacompanharam a sessão no plenário, junto de agentes públicos, como, e se manifestaram contrários ao seguimento das apurações pelo afastamento do chefe do









A dona de casa Azizi Vieira, de 62 anos, era uma das manifestantes favoráveis ao prefeito. "Muitas das vezes nenhum deles são inocentes, mas às vezes têm deslizes pequenos e outras pessoas se aproveitam disso para tentar tirar proveito. Não acho isso normal, vejo isso como perseguição ao prefeito. Uma simples viagem, por exemplo, não é para isso tudo". Cartazes com escritos "acabou a corrupção" e "não vai ter golpe" ficaram estendidos.





Mesmo sob protesto, audiência aconteceu normalmente (foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press) Sandro Coelho, principal alvo das manifestações, minimizou os gritos e naturalizou o fato. "Não somos contra ninguém, apenas fazemos nosso trabalho. As manifestações são comuns, isso é democracia, e era até esperado esse tanto de gente pois ele convocou todos para cá. Temos que respeitar essas opiniões que não sejam de cunho pessoal". O vereador, principal alvo das manifestações, minimizou os gritos e naturalizou o fato. "Não somos contra ninguém, apenas fazemos nosso trabalho. As manifestações são comuns, isso é democracia, e era até esperado esse tanto de gente pois ele convocou todos para cá. Temos que respeitar essas opiniões que não sejam de cunho pessoal".





O prefeito não compareceu à sessão e enviou o advogado Vicente Salgueiro para fazer sua defesa. No encontro, foi apresentado por parte da comissão o cronograma de trabalho do aprofundamento do processo e demais pedidos legais por meio de intimação. Vicente comentou como a defesa viu a reunião.





"Foram pedidos de um desdobramento normal. A gente recebe com fim de elucidar os fatos mesmo. Vimos algumas inconsistências, questionamos, vai ser deliberado posteriormente, e esperamos que seja acatado. Tudo isso consideramos um trabalho normal da comissão, e nos próximos 15 dias devemos ter algumas respostas", disse o representante do prefeito.

Com a palavra, o prefeito

Prefeito de Santa Luzia, Christiano Xavier (foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press) Câmara, a reportagem do Estado de Minas se deslocou à prefeitura para conversar com Christiano. O prefeito, ameaçado de impeachment se mostrou tranquilio quanto às defesas a serem apresentadas. "Estou tranquilo e ansioso para chegar o dia da votação, para eu estar lá acompanhando, a população também, e sabermos o pensamento real dos membros da Câmara". Logo após a reunião na, a reportagem dose deslocou à prefeitura para conversar com. O prefeito, ameaçado de impeachment se mostrou tranquilio quanto às defesas a serem apresentadas. "Estou tranquilo e ansioso para chegar o dia da votação, para eu estar lá acompanhando, a população também, e sabermos o pensamento real dos membros da".

Christiano justificou a ausência na Câmara, algo que foi esperado pelos manifestantes. "Não fui pois seria apenas a apresentação do relatório e do cronograma. Não ia ter direito a fala, achei desnecessário, tem muito trabalho na prefeitura. Não nos surpreendeu esse apoio, vimos as movimentações, todos dizendo que iam, não foi uma convocação nossa. Já achava que ia muita gente. A cidade de Santa Luzia está acontecendo, está um verdadeiro canteiro de obras. Isso vai de encontro com o interesse dos adversários políticos".

Por fim, o prefeito e delegado criticou o processo de impeachmente. "É uma manobra política para desgastar o governo e fazer pressão para que a gente ceda, com essa política retrógrada e nojenta que existia aqui. A gente é pautado na transparência, acabamos com contratos emergenciais, fizeram isso de olho nas eleições de 2020".





Entenda o caso





Segurança da Câmara teve reforço da Guarda Municipal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros (foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press) Christiano foi aprovada em plenário da Câmara em 6 de agosto. O “sim” venceu por dez votos a cinco. Quem apresentou a representação contra o chefe do Executivo foi o advogado Abraão Gracco, o mesmo que pediu o impeachment da ex-prefeita Roseli Pimentel (PSB), em novembro de 2017 (ela renunciou ao cargo em maio de 2018). A denúncia que pode levar ao afastamento defoi aprovada em plenário daem 6 de agosto. O “” venceu por dez votos a cinco. Quem apresentou a representação contra o chefe dofoi o advogado, o mesmo que pediu o impeachment da ex-prefeita(PSB), em novembro de 2017 (ela renunciou ao cargo em maio de 2018).





Na denúncia, o advogado defende que Christiano descumpriu a Lei Orgânica ao infringir três normas: ausentar-se do país sem autorização, desrespeitar decreto de calamidade financeira e não aplicar verbas públicas destinadas à saúde. Na última segunda-feira, os vereadores da Comissão Processante registraram um boletim de ocorrência contra o prefeito, acusando-o de fazer ameaças.