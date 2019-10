Deputado quer ouvir William Bonner e cúpula da Globo na CPI das Fake News

Bolsonaro e deputados do PSL pedem afastamento de Bivar

Bolsonaro e deputados do PSL pedem afastamento de Bivar

Juíza diz que Lula pode ir ao semiaberto, mas deixa decisão nas mãos do STF

Juíza diz que Lula pode ir ao semiaberto, mas deixa decisão nas mãos do STF

Anastasia propõe mandato para ministros do STF sem enquadrar indicados de Bolsonaro

Anastasia propõe mandato para ministros do STF sem enquadrar indicados de Bolsonaro

Caso Marielle: clima no Planalto é de revolta e preocupação

Caso Marielle: clima no Planalto é de revolta e preocupação

Justiça libera PSL a seguir com processo contra 19 deputados 'bolsonaristas'

Justiça libera PSL a seguir com processo contra 19 deputados 'bolsonaristas'

Fachin decreta prisão do ex-deputado Nelson Meurer na Lava-Jato

Fachin decreta prisão do ex-deputado Nelson Meurer na Lava-Jato

MP do Rio diz que porteiro mentiu ao citar Bolsonaro em depoimento

MP do Rio diz que porteiro mentiu ao citar Bolsonaro em depoimento

Caiado defende Bolsonaro no caso Marielle: 'calúnias não têm sustentação'

Caiado defende Bolsonaro no caso Marielle: 'calúnias não têm sustentação'

Maia: citação sobre Bolsonaro no caso Marielle não atrapalha agenda do Congresso

Maia: citação sobre Bolsonaro no caso Marielle não atrapalha agenda do Congresso