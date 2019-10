Kalil diz que Copasa perde concessão em BH se for privatizada por Zema

Kalil criticou a proposta de privatização do governador Romeu Zema (foto: Jair Amaral / EM / D.A.Press)

A privatização da, que é um dos projetos do governadorparaconseguir aderir ao programa de, vai significar o fim doda empresa deem Belo Horizonte. A informação foi dada pelo prefeitoe envolve uma cifra depagos hoje à estatal pelo serviço.Segundo o prefeito, 60% do faturamento atual da Copasa, que é a concessionária de àgua de Belo Horizonte, vem do contrato com a capital.“Acho engraçado quando falam ema Copasa, porque estão querendo privatizar o que não é deles. É a coisa mais simples do mundo e está em contrato, já mandei olhar: no dia que privatizarem a Copasa eles perdem a concessão da água de BH. Estamos falando de uma concessão privada de coisa de 400 milhões por ano”, afirmou Kalil nessa quarta-feira, ao falar sobre o risco de desabastecimento na Região Metropolitana da capital.O governadorjá afirmou que vai enviar ao Legislativo um projeto de lei para privatizar a Copasa e a Cemig. Por enquanto, já foi apresentado o texto da desestatização da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemig).

Zema decidiu fatiar as propostas do ajuste fiscal para diminuir as barreiras. A privatização da Cemig e da Copasa são as que mais encontram resistências entre os deputados estaduais e na opinião pública.



Nessa terça-feira, ao participar de um evento com empresários, o governador fez mais uma vez uma defesa enfática das privatizações e afirmou que as estatais devem ser enterradas nos próximos anos no Brasil.