Indicado pelo governo Zema, técnico ligado ao MDB é o novo presidente da Copasa

A nova diretoria da Copasa foi eleita nessa quinta-feira (foto: Reprodução/Copasa )

Crise hídrica

Doação eleitoral

Conflito de interesses

Por indicação do governo de, o engenheiroé o novo diretor- O nome dele, antecipado pelo Estado de Minas , foi confirmado em assembleia extraordinária realizada nessa quinta-feira (4), quando a ex-titular do cargofoi destituída da função. ex-presidente da empresa durante a crise hídrica, Ricardo Simões , que chegou a ser cotado para assumir a presidência,Apesar de técnico,integra oe do ex-presidentede, que teve o comando da empresa de saneamento durante muitos anos nas mãos do ex-deputado Marcelo Siqueira.Além dele, passa a compor a administração da Copasa como diretor, financeiro e de relações com investidores. O diretor de Operação Sul, que vai acumular interinamente o cargo de Diretor de Operação Metropolitana, eleito foiPara o cargo de diretor técnico e de expansão, que acumula o cargo de diretor de Operação Norte, o escolhido foi, que presidiu a empresa na gestão do grupo do PSDB no estado, quando ocorreu a maiorna Região Metropolitana de Belo Horizonte.Ele chegou a ser indicado com a perspectiva de ocupar a presidência em maio, mas teve o nome vetado pelo conselho anterior da Copasa. Na ocasião, o grupo alegou que o rito para a troca deestava errado e que deveria ser convocada uma reunião para trocar o conselho antes de mudar a direção. Com isso, a troca acabou vetada.Com as divergências internas, acontinuou por seis meses sob o comando dos administradores da gestão do ex-governador. A reunião para trocar o conselho foi no dia 1º de julho e, nessa quarta-feira, foi eleita a diretoria administrativa.Como antecipou o Estado de Minas, o novo presidente da Copasa Carlos Tavares fez duas doações de R$ 15 mil para o ex-prefeito de Juiz de Fora Bruno Siqueira, somando R$ 30 mil.O filho de Marcelo Siqueira foi o único contemplado com a ajuda financeira de Carlos Tavares, que é primo da mulher do político. Depois de renunciar ao cargo de chefe do Executivo da cidade, o candidato do MDB teve 26,5 mil votos, mas acabou derrotado na campanha que fez por uma vaga de deputado estadual.O Estado de Minas tentou contato comnesta sexta-feira mas ele não atendeu a ligação.No mês passado, quando questionado sobre as relações políticas com o MDB, ele disse ter sido convocado por sua atuação na área de saneamento por mais de 20 anos e que é um profissional do mercado. Também disse que o fato de ter doado dinheiro para a campanha de Bruno Siqueira não significq ele tenha trabalhado com Marcelo Siqueira.Carlos Tavares eradesde janeiro de 2012 e deixou o cargo em 6 de junho deste ano, quatro dias antes de o governo de Minas mandar uma adição à proposta de reunião da Copasa incluindo a indicação do seu nome para o conselho administrativo. Na mesma data, ele deixou a diretoria da Águas Agulhas Negras, controlada pela primeira (SAAB).O deputado estadual, que lidera um dos blocos independentes da Assembleia, afirmou que, apesar de integrar oda Zona da Mata, Carlos Tavaresdo partido e contestou a escolha. “Nunca o vi no MDB mas parece que ele tem relações de parentesco com o ex-prefeito, disse.Sávio criticou um possívelna posição assumida pelo novo presidente da Copasa. “Ele era da empresa Águas do Brasil, que é uma concorrente, e membro do conselho da Associação Brasileira de Prestadores Privados de Serviços de Água e Esgoto. Estão falando eme colocam uma pessoa queos possíveis?”, questionou.