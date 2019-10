Sem ajuste fiscal, MG terá dívida de R$ 230 bilhões em 2022, diz secretário de governo

O secretário de Governo Bilac Pinto participa de audiência com deputados na manhã desta sexta-feira na ALMG (foto: Reprodução Twitter ALMG)

Sem a aprovação dos projetos de lei que permitirão aaderir ao plano deproposto pela, o governo(Novo) chegará ao final de quatro anos com umaacumulada de apriximadamenteO alerta foi feito na manhã desta sexta-feira pelo, durante reunião na Assembleia Legislativa.Ao pedir aosque votem sem "paixao" e com "responsabilidade" e "consciência" os projetos que já foram remetidos à Casa, Bilac Pinto mostrou umade dados que mostra a crise financeira vivida em Minas Gerais - que desde dezembro de 2015 tem um decreto deO número foi encontrado somando-se a dívida de R$116 bilhões com a União, o déficit projetado anualmente de R$ 15 bilhões (totalizando R$ 60 bilhões em quatro anos), um déficit de outros R$ 15 bilhões encontrados no caixa em janeiro de 2019, uma dívida consolidada de R$ 31 bilhões e R$ 9 bilhões que já deixou pagar à União graças aconcedidas pelosuspendendo o pagamento de dívidas.De acordo com, uma das condições para a concessao e vigência dessas liminares é justamente a adesão ao plano de recuperação fiscal."Se elas liminares caírem, teremos que pagar R$ 9 bilhões que estamos devendo de imediato. E não temos condição de pagar esse volume financeiro. Quero pedir com muita humildade e com muita consciência que a Casa se debruce com responsabilidade sobre esses projetos", afirmou.Na semana passada o governo mineiro encaminhou osrelacionados ao ajuste fiscal. Um deles autoriza Minas Gerais a aderir ao plano. O segundo prevê a venda da Codemig - o regime determina a venda de estatais.O terceiro autoriza a antecipação de recebíveis da, referente a operações envolvendo o nióbio. A operação deve colocar no caixa do estado algo entre R$ 5 bilhões e R$ 6 bilhões, recurso necessário para quitar o decimo-terceiro salário dos servidores. O dinheiro também é apontado pelo governo como necessário para garantir o pagamento da primeira parcela do acordo feito com os municípios.Em janeiro do ano que vem o Executivo começa a pagar umadecom as prefeitas referentes a repasses atrasados do IPVA e ICMS ( R$ 6 bilhões do governo Fernando Pimentel e R$ 1 bilhão do primeiro mês da gestão de Zema).Sobre a privatização de estatais, Bilac Pinto pediu que os deputados estaduais deixem a "paixão" de lado e analisem se as estatais estão cumprindo o seu papel e se há justificativa para o governo continuar sendo acionista delas. "Sem um recurso extra para equilibrar o caixa, Minas não vai sair da situação que se encontra", alertou.