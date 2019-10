Decreto de Zema dá poderes a aliado do Novo no governo

Igor Eto acompanha Zema na maioria das agendas e é visto como braço direito do governador (foto: Reprodução Instagram)

Principal nome do Partidono governo de Minas, o administrador, que atua desde o início da gestão como o braço direito do governadorteve asde sua pasta definidas oficialmente nesta sexta-feira (18).Decreto publicado no Diário Legislativo, que regulamenta ado Executivo aprovada no primeiro semestre, detalha a configuração da Secretaria Geral.Segundo o decreto, cabe a Eto, entre outras atribuições, a “avaliação prévia de documentos, pronunciamentos e despachos a serem assinados pelo governador, bem como a gestão da correspondência, com a observância das normas de redação oficial”.É dele também o poder de “coordenação” da agenda do governador, e da análise de matérias de interesse.Sempre ao lado do governador,gerou descontentamento entre os deputados, principalmente por sua atuação nas reuniões feitas com as bancadas no início da gestão. Nelas, ele passou a cronometrar o tempo de fala dos parlamentares, que deram um forte recado durante a aprovação da reforma administrativa.O Legislativo tirou o status de secretaria da pasta de Eto, mas ele continua recebendo o mesmo salário do secretariado, de R$ 10 mil brutos. Em agosto, passou a incorporar ao salário também umde R$ 4.022,53 por participação em conselho da Copasa.