'Me livrei de um grande peso', diz Joice Hasselmann, ex-líder de Bolsonaro

Esse %u201Cjornalista%u201D do @o_antagonista é um pau mandado mentiroso. Estou longe de estar inconsolável. Estou feliz e leve pq me livrei de um grande peso. Hj recebi hoje mais de 150 ligações e mensagens de deputados e senadores em apoio, afinal liderança ou se tem ou não. Simples pic.twitter.com/XVTRyc6zjD %u2014 Joice Hasselmann (@joicehasselmann) October 18, 2019

A crise no partido do presidente, o, parece estar longe de acabar. Poucas horas depois de saber pela imprensa que havia deixado de ser a, a deputadadisse, pelo Twitter, que se livrou de um grande peso. Ela foi trocada por Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins.“Estou feliz e leve porque me livrei de um. Hoje recebi mais de 150 ligações e mensagens de deputado e senadores em apoio, afinal liderança ou se tem ou não. Simples”, escreveu. A fala foi em resposta ao blog Antagonista, que disse que ela estaria inconsolável por perder poder e cargos que tinha na liderança.Em entrevista ao Estado de S.Paulo, Hasselman afirmou que o presidenteusou do cargo para interferir no Legislativo e pressionar os deputados a assinar uma lista. O documento era para tirar a liderança do PSL de Delegado Waldir (GO) e emplacar o filho Eduardo Bolsonaro (SP) em seu lugar.sofreu retaliação por apoiar a permanência do líder, que conseguiu se manter no cargo por articulação do presidente nacional do PSL Luciano Bivar, desafeto de Bolsonaro.Segundo a parlamentar, a gratidão não está entre as qualidades do presidente. Ela afirmou que carregou muitas coisas nas costas e apagou incêndios e que, na semana passada, já havia comunicado ao partido que deixaria a liderança.Também em entrevistas nessa quinta-feira, a ex-líder deque a inteligência emocional do presidente é de menos 20. A deputada, que vem sendo alvo de críticas de apoiadores de Bolsonaro nas redes sociais, afirmou também que o presidente dispõe de um batalhão de perfis pagos que atuam em sua defesa.