Bolsonaro decide retirar Joice Hasselmann da liderança do governo no Congresso

Joice foi escolhida líder do governo em fevereiro deste ano (foto: Reprodução/Instagram Joice Hasselmann)

O presidente(PSL)resolveu retirar a deputada federal(PSL-SP) da liderança do governo no. O substituto no cargo será o senador(MDB-TO), segundo apurou o Estadão/Broadcast. Ele é vice-líder do governo noatualmente.A situação deficou insustentável no governo nessa quarta-feira, após a deputada assinar uma lista de apoio à permanência de(GO) na liderança donaarticulou para que um dos seus filhos, o deputado(SP), assumisse o lugar.foi escolhida líder do governo em fevereiro, pela indicação dos presidentes da(DEM-RJ), e do(DEM-AP), e tinha bom trânsito com o ministro da, que no início do governo era responsável pela articulação política. Ela vinha perdendo espaço, no entanto, desde que a articulação foi repassada para a, em agosto. O ministro, titular da pasta, deu preferência ao líder do governo na, deputado(PSL-GO).Procurado, odisse que não vai comentar no momento.