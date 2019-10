Deputado diz que Bolsonaro foi imparcial na discussão sobre liderança no PSL

(foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

Ameaçado de expulsão do, o deputado federal(RS) saiu nesta quinta-feira em defesa do presidentee afirmou que ele teria tido uma atitude imparcial diante da composição do partido. Um áudio gravado nesta quarta-feira, 16, que veio a público mostra o presidente pedindo apoio a deputados dopara destituir o líder do partido na, delegadoe substituí-lo por(SP). "O presidente não ligou para ninguém. Ele recebeu a ligação passada por outro."O deputado, que reuniu-se na manhã desta quinta com o secretário de governo,, afirmou ainda que o presidente não queria o nome depara a liderança. "Ele foi taxativo", disse o deputado sobre o presidente. "Ele é meu filho e não vai ser bom", teria dito o presidente, de acordo com. Ainda de acordo com o deputado, o nome defoi aceito como uma opção temporária, para que o partido ganhasse tempo até dezembro. Diante desse cenário, completou, o presidente teria aceitado a opção.Nunes criticou o deputado que vazou a gravação do diálogo do presidente. "A carreira dele está acabada". Para o deputado, as declarações contidas no áudio que mostram que o presidente opinava sobre substituição do deputado, são normais. "Conversando, o presidente é incisivo, é normal" disse, para mais tarde completar. "Ele é contundente, é o estilo dele."De acordo com o deputado, a permanência dena liderança teria como objetivo principal "apaziguar" os ânimos do partido. A indicação do deputado para a embaixada, ficaria para depois.Nunes está em rota de colisão com a presidência doe é ameaçado de expulsão. "Essa briga começou há três meses. Perdi tudo", disse. "Só que promete me expulsar e não expulsa, porque não tem motivo. Mas se me expulsar é uma honra. Uma placa de ouro sair doque é contra os princípios do."