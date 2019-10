Moro e Skaf assinam acordo de cooperação para combate a crimes contra indústria

O Ministério da Justiça e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) assinaram nesta segunda-feira, 14, um acordo de cooperação técnica para estudar alguns modelos de combate à criminalidade que afeta a indústria, como no âmbito dos crimes cibernéticos, por exemplo. O acordo foi assinado pelo ministro da Justiça, Sergio Moro, e pelo presidente da entidade, Paulo Skaf.



"Nossa compreensão é que o setor público ganha muito aliado ao setor privado. A Fiesp é uma entidade importante que congrega as indústrias de São Paulo e nós entendemos que podemos fazer uma espécie de acordo e de aliança, de cooperação técnica num primeiro momento através do qual podemos pensar alguns modelos", disse Moro.



Uma preocupação muito grande atualmente, segundo o Moro, é com relação aos crimes cibernéticos, o que exige recursos financeiros que muitas vezes o poder público tem dificuldade em providenciar.



"Então, a ideia é criar um modelo em que o setor privado possa colaborar com recursos financeiros e humanos e trocarmos orientações para que possamos otimizar pesquisas para prevenir crimes cibernéticos e contra a propriedade intelectual", disse.