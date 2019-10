Deputados que quebraram placa de Marielle são alvo de protesto em escola

Os parlamentares alegam terem sido barrados ao chegar e afirmaram que levarão o caso ao Ministério da Educação (foto: Reprodução/Internet)

Umaà sede do Colégio Pedro II, em São Cristóvão, na zona norte do Rio, causou confusão e protestos na escola nesta sexta-feira, 11.Conhecidos por quebrar uma placa de rua em homenagem à vereadora do Rio Marielle Franco (PSOL), na campanha eleitoral de 2018,. Os parlamentares alegam terem sido barrados ao chegar e afirmaram que levarão o caso ao Ministério da Educação.Segundo nota de Amorim, a visita foi iniciativa de Silveira, "atendendo pedido de diretoras que o procuraram em seu gabinete em Brasília, pedindo apoio por meio de emendas para melhoria de estrutura e segurança". O deputado estadual afirmou ter acompanhado a vistoria "com o objetivo de verificar de que forma a segurança no entorno do colégio pode ser melhorada". O objetivo, alegou, seria preservar os alunos "do assédio de traficantes de drogas".Ainda segundo a nota, a vistoria faz parte do que os deputados chamam Cruzada pela Educação, que "não tem escopo ideológico, por mais que se tenha verificado nos locais visitados até agora uma forte doutrinação".Segundo o deputado, eles devem encaminhar representação ao Ministério da Educação "pela forma truculenta com que foram recebidos, chegando até a serem barrados - mas tendo a entrada liberada em seguida. Ambos foram ao local acompanhados somente de assessores parlamentares e sem seguranças", conclui a nota.O Colégio Pedro II não se manifestou individualmente, mas divulgou nota do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif). Na mensagem, esse órgão afirmou que "a comunidade do Colégio Pedro II foi surpreendida pela 'vistoria' de deputados (...), com a justificativa de que estariam em busca de subsídios para a destinação de emendas e de elementos com conotações políticas. A forma abrupta dessa visita, sem agendamento prévio, repercutiu negativamente na comunidade acadêmica, causando indignação e tumulto no colégio".O Conif manifestou "integral repúdio a quaisquer iniciativas que visem desestabilizar o funcionamento de instituições de ensino, incentivar a desconstrução dos valores éticos institucionais e/ou que expressem perseguição aos dirigentes públicos", além de repúdio aosA reportagem procurou o deputado federal Daniel Silveira, na tarde desta sexta-feira, mas não o localizou.