Eduardo Bolsonaro pede para deputado evitar falar ''merda para a imprensa''

Deputado federal Eduardo Bolsonaro (foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados )

Dep. @bozzellajr vai me tirar da presidência da CREDN? Vai tentar punir quem é Bolsonaro e depois espalhar outdoorzinho com a sua cara ao lado da do presidente?



Se for para falar esse tipo de merda p/ imprensa pelo menos dê os nomes ou então fica quieto!https://t.co/bZqzX2FniD %u2014 Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) October 10, 2019

Na guerra pelo controle do maior fundo partidário para as eleições do ano que vem , partidários do PSL travam mais uma batalha. Nesta quinta-feira, os petardos foram disparados pelo filho 03 do presidente Jair Bolsonaro (PSL), o deputado federal(PSL/SP) e tinham como alvo o também parlamentar federal(PSL-SP).

Bozella faz parte do grupo adversário da família Bolsonaro e aliados, que buscam pela hegemonia no PSL. Há dois dias, o presidente disse que o PSL deveria ser esquecido e que o presidente nacional da legenda 'está queimado', se referindo a. A declaração gerou várias repercussões, incluindo a do próprio Bivar

Eduardo entrou na guerra, por meio do Twitter, recomendando a Bozella que evitasse falar "merda para a imprensa''. O filho do presidente se referia à defesa de Bozzela de punição aos infiéis do partido comandados por Bivar.