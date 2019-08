PSL, PT e MDB terão maior parte do fundo eleitoral em 2020

Apesar da crise econômica e dos cortes de gastos do governo, deputados e senadores vão duplicar recursos para campanhas eleitorais (foto: Alex Ferreira/Câmara dos Deputados)



R$ 3,7 bilhões para custear as campanhas eletorais de 2020.



SAIBA MAIS 11:25 - 27/08/2019 Votação de fundo eleitoral bilionário é reagendada para esta quarta-feira

12:01 - 15/08/2019 'Ala ideológica' e Centrão disputam fundo bilionário

21:25 - 26/08/2019 Moraes convoca reunião para discutir destinação de valores do fundo da Lava-Jato fundão” –, criado pelo Congresso Nacional em 2017, em resposta à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de proibir as doações de empresas para as campanhas. Enquanto a equipe econômica do governo federal se debruça em um plano para arrecadar R$ 20 bilhões para socorrer ministérios – 13 deles podem sofrer cortes em programas –, os deputados federais e senadores votam hoje, em reunião conjunta, projeto que destina aos partidos que os elegerampara custear asO valor é mais que o dobro da verba usada na campanha de 2018, quando R$ 1,7 bilhão saiu dos cofres públicos para bancar os gastos dos candidatos. Os recursos farão parte do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – ou simplemente “” –, criado pelo Congresso Nacional em 2017, em resposta à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de proibir as doações de empresas para as campanhas.

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do ano que vem. Assinado pelo deputado Cacá Leão (PP-BA), o relatório destina 1% da receita corrente líquida da União para as emendas de bancada e, deste montante, 44% vai para o fundo eleitoral – o que chega aos cerca de R$ 3,7 bilhões.







Em 2018, o percentual era de 30%, somando os R$ 1,7 bilhão transferidos para os diretórios nacionais dos 35 partidos políticos que tinham registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



O líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO), sinalizou ontem que a orientação do Palácio do Planalto é que os parlamentares votem contra o fundo eleitoral de 2020. Sem o dinheiro, o plano B é inserir na reforma partidária um artigo que garanta pelo menos R$ 2 bilhões ao fundo. O texto está no relatório final aprovado pela Comissão Mista de Orçamento (CMO) no projeto que trata dado ano que vem. Assinado pelo deputado Cacá Leão (PP-BA), o relatório destina 1% da receita corrente líquida da União para as emendas de bancada e, deste montante, 44% vai para o fundo eleitoral – o que chega aos cerca de R$ 3,7 bilhões.Em 2018, o percentual era de 30%, somando os R$ 1,7 bilhão transferidos para os diretórios nacionais dos 35 partidos políticos que tinham registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).O líder do governo na Câmara,sinalizou ontem que a orientação do Palácio do Planalto é que os parlamentares votem contra o fundo eleitoral de 2020. Sem o dinheiro, o plano B é inserir na reforma partidária um artigo que garanta pelo menos R$ 2 bilhões ao fundo.

Mas caso o texto seja aprovado no plenário sem alterações, PT, PSL e MDB ficarão com as maiores cifras: R$ 365,2 milhões, R$ 364,2 milhões e R$ 282,3 milhões, respectivamente. A estimativa foi feita pelo Estado de Minas, com base no número de bancadas na Câmara e Senado e votos obtidos nas eleições de 2018.



Os critérios para a distribuição dos recursos foram definidos pelo TSE: 48% do total proporcionalmente à bancada na Câmara e 15% do Senado; 35% entre partidos que tenham pelo menos um representante na Câmara, na proporção do percentual de votos obtidos na última eleição geral da Câmara e 2% divididos igualmente entre os partidos registrados no TSE.





Surpresa A grande surpresa para o ano que vem é o PSL, que de nanico e inexpressivo, terminou as eleições de 2018 com a maior votação nacional para a Câmara – capitaneado pelo então candidato a presidente Jair Bolsonaro. O resultado garantirá ao partido um caixa gordo nas próximas eleições.



Se em 2018 o PSL recebeu R$ 9,02 milhões do fundo eleitoral para pagar as campanhas para o Palácio do Planalto, governadores, deputados e senadores, a estimativa é de que no ano que vem tenha direito a receber R$ 364,2 milhões do fundo eleitoral para custear os candidatos a prefeito e vereadores.



Na semana passada, a legenda organizou um evento nacional em busca de filiações para disputar as cadeiras em 2020. A meta em Minas é eleger 100 prefeitos e 150 vereadores.

O dinheiro do fundo eleitoral sai dos cofres públicos e é transferido para os partidos, a quem cabe a divisão entre os candidatos nas eleições. Mas a Justiça Eleitoral estabeleceu as regras para uso da verba. Um exemplo é que 30% do total dos recursos do fundo seja usado para custear campanhas de mulheres.



A norma deixou o PSL na berlinda. Isso porque a Polícia Federal investiga um suposto esquema envolvendo candidaturas laranjas para cumprir a cota feminina e acessar recursos do fundo eleitoral. Em junho, dois ex-assessores e um auxiliar do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, chegaram a ser presos em meio a apurações de irregularidades no uso do dinheiro. A direção da legenda nega a irregularidade.





Tuitaço

A expectativa é que o fundão fosse votado ontem no plenário, mas a votação foi adiada para a manhã de hoje. Ao longo do dia, as redes sociais foram invadidas pela #maisfundãonão. O tuitaço foi promovido pelo Partido Novo e tornou o assunto um dos mais comentados pelo Twitter no Brasil, ocupando a segunda colocação nos trend topics nacional. A legenda e seus seguidores protestaram contra a elevação dos recursos públicos para o financiamento das campanhas no ano que vem.

Presidente do Novo e candidato derrotado do partido nas eleições presidenciais de 2018, João Amoêdo criticou a proposta em discussão pelos parlamentares. “Os partidos receberam R$ 800 milhões dos nossos impostos em 2016. Ano passado, receberam R$ 2,7 bi, somando fundos partidário e eleitoral. Ano que vem, caso o aumento do Fundão seja aprovado, serão R$ 4,7 bi, somando os dois fundos. Imagina quanto eles receberão em 2030", questionou Amoêdo.

"Os partidos receberam R$ 800 milhões dos nossos impostos em 2016. Ano passado, receberam R$ 2,7 bi, somando fundos partidário e eleitoral. Ano que vem, caso o aumento do Fundão seja aprovado, serão R$ 4,7 bi, somando os dois fundos. Imagina quanto eles receberão em 2030" João Amoêdo, presidente do Novo



Em 2018, o Novo teria direito a receber R$ 908,6 mil do fundo eleitoral para as campanhas dos seus candidatos, mas o partido assegura que abriu mão da verba. Para o ano que vem, a estimativa é que a legenda poderá receber R$ 66,4 milhões. O Novo também lançou um abaixo virtual contra o fundão. Até o fechamento desta edição, já haviam pouco mais de 475 mil assinaturas no site, pouco menos que a meta de adesão de 500 mil pessoas.





Saiba mais - Fundo partidário





Os partidos políticos no Brasil contam com uma outra fonte de recursos públicos: o Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – ou fundo partidário. Esse dinheiro vem de multas e penalidades financeiras aplicadas de acordo com o Código Eleitoral e outros recursos destinados por lei, em caráter permanente ou eventual.

O fundo partidário não se confunde com o fundo eleitoral. Os valores devem ser usados exclusivamente para o custeio das atividades das legendas. Do total do fundo, 5% é distribuído a todos os partidos que tenham registro do TSE e 95% na proporção dos votos obtidos por cada um para a Câmara. O Orçamento deste ano prevê a destinação de R$ 927,7 milhões para as siglas.