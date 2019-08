Votação de fundo eleitoral bilionário é reagendada para esta quarta-feira

Esta foi a terceira mudança de data para a votação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2020 (foto: Lia de Paula/Agência Senado ) Congresso Nacional, inicialmente marcada para a última quarta-feira e adiada para esta terça-feira, às 19h, foi novamente reagendada. A reunião conjunta entre deputados e senadores acontecerá nesta quarta-feira, às 11h, e tratará da nova Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO. Na pauta, está a votação do fundo eleitoral para financiar as eleições municipais de 2020, que tem sido chamado de “Fundão”. A sessão deliberativa do, inicialmente marcada para a última quarta-feira e adiada para esta terça-feira, às 19h, foi novamente reagendada. A reunião conjunta entre deputados e senadores acontecerá nesta, às 11h, e tratará da nova. Na pauta, está a votação dopara financiar as eleições municipais de, que tem sido chamado de “”.





11:50 - 27/08/2019 Prefeitura de Mariana é alvo de operação contra mineração irregular Comissão Mista de Orçamento (CMO) mostrou que o valor destinado aos partidos políticos para realização das campanhas em 2020 deve ser de R$ 3,7 bilhões. O valor tem gerado polêmica nas redes sociais, já que esse montante é mais do que o dobro da quantia reservada para o último pleito, em 2018, que foi de R$ 1,3 bilhão. O relatório final aprovado pelamostrou que o valor destinado aos partidos políticos para realização das campanhas emdeve ser de. O valor tem gerado polêmica nas redes sociais, já que esse montante é mais do que o dobro da quantia reservada para o último pleito, em, que foi de





Em 8 de agosto, o senador Marcelo Castro (MDB-PI), presidente da CMO, admitiu que estranhou o montante destinado para as eleições de 2020. “Se o fundo é excessivo ou não, precisamos discutir. Eu fui um dos que estranharam o valor, achei que repetiria o de 2018”. No mesmo dia, a Comissão aprovou o projeto da nova LDO.





A expectativa é de que as discussões sobre o Fundão seja intensa nesta quarta-feira. Nesta terça, a #MaisFundãoNão tomou conta das redes sociais. Líder da presidência na Câmara, o deputado Major Vitor Hugo (PSL-GO) sinalizou que a orientação do governo é de votar contra o fundo eleitoral de 2020.





A ala contrária entende que os partidos devem usar seu próprio dinheiro para a realização das campanhas, tendo em vista a atual crise fiscal que o Brasil atravessa.





Já os defensores do fundo, como o presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia (DEM-SP), consideram a verba uma oportunidade de equalizar as oportunidades. “Não acho que é exagero (R$ 3,7 bilhões). Acho que uma eleição municipal, com cinco mil municípios, com milhares de candidatos a vereador, é uma campanha que vai requerer um custo um pouco maior que a eleição do regime geral”.





O fundo eleitoral, de nome oficial “Fundo Especial de Financiamento de Campanha”, foi instituído em 2017 pelo Congresso Nacional. Dois anos antes, o Supremo Tribunal Federal (STF) havia proibido doações de empresas para campanhas eleitorais.