Em comemoração ao Dia Mundial dos Animais, deputado mineiro leva cachorro à Câmara

Para poder entrar no plenário dacom o animal,precisou escolher um cão-guia, utilizado para acompanhar e auxiliar deficientes visuais, mesmo que não fosse o caso em questão. O cachorro, da raça labrador, estava preso pela coleira e andou pelajunto do parlamentar.

"No dia dos animais, pela primeira vez na história um cão no plenário da Câmara dos Deputados. Dando voz a quem não tem voz. Quebramos mais um paradigma", tweetou Fred Costa.

Além da presença do cão-guia, a sessão solene também contou com a participação de alunos de escolas doe do deputado(PSB-ES). O parlamentar, cego, rechaça o auxílio do animal e anda acompanhado de uma guia.