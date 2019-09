Câmara dos Deputados aprova MP que cria estatal de navegação aérea

, na tarde de hoje (25), a Medida Provisória (MP) 866/2018, que cria a empresa. Agora, a MP segue para apreciação do Senado e o prazo para aprovação é curto, uma vez que a medida expira na sexta-feira (27).

A MP foi assinada em dezembro do ano passado, pelo então presidente Michel Temer. A NAV Brasil assumirá as atribuições de navegação do espaço aéreo nacional,