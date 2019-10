Advogado que defende Flávio representará Bolsonaro no caso Adélio

O julgamento no TRF-1 pode ser 'decisivo para chegar aos mandantes da tentativa de assassinato de Jair Bolsonaro', escreveu o presidente no Twitter (foto: José Cruz/Agência Brasil)

, defensor do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), representará também o presidente Jair Bolsonaro (PSL) em ação no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) que trata de investigações sobre Adélio Bispo de Oliveira, autor de atentado a faca contra o presidente há mais de um ano.Bolsonaro e Wassef tiveram reuniões no Palácio da Alvorada durante os últimos dois fins de semana. Ono caso das movimentações suspeitas apontadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).Em março deste ano, o TRF-1 suspendeu a análise do material apreendido em endereços do advogado de Adélio Bispo,, a pedido da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que argumentou ser ilegal investigar um advogado por sua atuação profissional. Em abril, a Advocacia-Geral da União (AGU) recorreu da decisão., escreveu o presidente no Twitter, no último dia 16.