Michelle Bolsonaro estrela campanha de combate ao suicídio e automutilação

(foto: Reprodução/Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos)

Nossa primeira-dama Michelle Bolsonaro também está conosco na prevenção ao suicídio e à automutilação.#AcolhaaVida pic.twitter.com/I1Qf8ayRJk %u2014 Damares Alves (@DamaresAlves) September 30, 2019

Nesta segunda-feira,lançou uma campanha dedeestrelada pelaSegundo a pasta, chefiada pela pastorao vídeo faz parte da campanha ". “Nós, que convivemos com essa parcela da população, sabemos dos desafios que ela enfrenta todos os dias”, declarou Michelle em vídeo. De acordo com a primeira-dama, é comum carregar angústia profunda que pode até mesmo levar a um caminho que a maioria não consegue entender. “É um obstáculo vencido a cada dia”, afirma.“Assim como naem geral, as pessoas com deficiência também estão suscetíveis a pensamentos ruins que podem levar alguém a pensar em tirar a própria vida ou ferir o próprio corpo”, frisa. “Oriente quem você tanto gosta a buscar ajuda. Leve para atendimento com profissionais de saúde mental e, caso a situação esteja crítica, chame imediatamente o serviço médico de emergência”, finaliza.*A estagiária está sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.