'Pelo bafo, não vai ter emprego', diz Bolsonaro sobre homem que pede ajuda

(foto: Reprodução/Facebook)

Na manhã desta sexta-feira (27/9), na saída do, em que tradicionalmente o presidentecumprimenta apoiadores, um comentário impróprio foi feito pelo chefe do Executivo. Como de costume, ele foi recebido ao som de “” pelos presentes. Um dos homens pedia ajuda ao presidente para ter um emprego.

Por diversas vezes, o homem tenta contato com Bolsonaro, que tira selfies e autografa uniformes de crianças presentes. O homem grita: “Bolsonaro, vai dar tudo certo!Continue assim”. E continua: “Eu te amo. Hoje é o Dia Mundial do Turismo. O turismo é o futuro do Brasil, vai dar tudo certo”, afirmou. "Turismo, me ajuda, Bolsonaro, por favor". Depois, enfim, ele consegue uma selfie com Bolsonaro.

Foi então que o presidente virou para o segurança, comentou baixo e riu: "Só pelo bafo, não vai ter emprego”. Ao que parece, o comentário não foi discreto o suficiente, pois a própria live postada nas redes sociais do presidente captou o áudio (vídeo abaixo). O momento acontece aos 2 minutos.