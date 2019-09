Em live no Facebook com Ysani Kalapalo, Bolsonaro reafirma 'novo perfil indígena'

Presidente rechaçou discursos como os do cacique Raoni, da tribo Caiapó (foto: Reprodução/Facebook Jair Bolsonaro) Facebook na noite desta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) reafirmou que existe um novo perfil indígena no Brasil, que se preocupa, entre outros assuntos, com as questões agrícolas das tribos. A indígena xingu Ysani Kalapalo, que esteve com o governante na 74ª Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) na última terça-feira, em Nova York, foi convidada para participar da transmissão ao vivo. Durante live nona noite desta quinta-feira, o presidente(PSL) reafirmou que existe um novo perfil indígena no, que se preocupa, entre outros assuntos, com as questões agrícolas das tribos. A indígena xingu, que esteve com o governante na) na última terça-feira, em, foi convidada para participar da transmissão ao vivo.









Em outro momento, o presidente rechaçou discursos como os do cacique Raoni, da tribo Caiapó, de tom mais tradicionalista. “O que nós, brancos, éramos há alguns milhares de anos atrás? Éramos o que alguns índios são hoje. Ela (Ysani) nasceu, com pai e mãe, índio, teve aproximação com a cultura branca, fala nossa língua, sabe que prefere estar ao lado de tecnologias, dos avanços da ciência, do médico, se precisar”.





Também na transmissão ao vivo desta quinta-feira, Bolsonaro afirmou que Raoni é manipulado por governos estrangeiros para que eles avancem nos interesses da Amazônia. Ysani Kalapalo, youtuber com com um canal de 280 mil inscritos, disse respeitar a liderança, mas que ela não a representa.





Depois, Bolsonaro disse que o discurso feito na ONU não foi ofensivo contra outros governantes. “O que queriam que eu falasse? Que está tudo uma maravilha no Brasil e ser aplaudido? Falar que o presidente daquele país está certo em relativizar nossa soberania?”.





Por fim, o presidente lembrou que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) concluiu que não houve disparo de mensagens em redes sociais durante a campanha eleitoral de 2018 e comentou outros acordos. A live, de pouco mais de 22 minutos, já caminhava para o término e foi encerrada depois de o presidente saber que o Palmeiras tinha marcado um gol contra o CSA, em uma partida válida pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.