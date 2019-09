Bolsonaro viaja a NY para participar da Assembleia Geral da ONU

(foto: AFP / EVARISTO Sá)

Agenda

O presidente Jairembarcou rumo ana manhã desta segunda-feira, 23, para participar da. Em sua estreia, Bolsonaro fará o discurso de abertura no evento, cujo espaço é tradicionalmente reservado ao Brasil.Bolsonaro deve ficar fora do País até quarta-feira, dia 25. Durante a sua, o vice-presidente, Hamilton Mourão, assume interinamente a função de chefe de Estado. A transmissão de cargo ocorreu pouco antes da viagem, na Base Aérea de Brasília.Por questões de, Bolsonaro terá agenda restrita nos Estados Unidos. Ele não deve participar de reuniões bilaterais com outros líderes, mas informou que tem expectativa de comparecer a um jantar com o presidente dos EUA, Donald Trump.Apóscom o presidente da França,, Bolsonaro afirmou na última sexta-feira, 20, que não vai "apontar o dedo" para outros chefes de Estado em sua fala na ONU. "Não vamos também fulanizar, apontar o dedo para nenhum chefe de Estado. A ideia é fazer um pronunciamento falando de quem nós somos, nossas potencialidades, o que mudou também. Não tem mais aquela questão ideológica", disse.