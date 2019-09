''Não seria justo se fosse só um ganhador'', diz acertador da Mega-Sena

Um dos ganhadores da Mega-Sena, Laerte Cerqueira tem 59 anos (foto: Minervino Junior/CB/D.A Press)

noparece ter chegado ao ápice nas últimas eleições, com apoiadores do ex-presidente Luiz Inácioda Silva de um lado, e simpatizantes do atual presidente, Jair Bolsonaro, de outro. Mas nesta quinta-feira (19), na, havia uma divisão dentro do próprio Partido dos Trabalhadores.Depois de um grupo de funcionários da liderança da sigla na Casa acertar os seis números dae faturar a bolada de R$ 120 milhões — partilhada em 49 cotas de cerca de R$ 2,4 milhões, cada uma —, houve quem compartilhasse a alegria dos colegas e quem não conseguisse disfarçar a frustração por não ter participado do bolão.Na sala da liderança doonde funciona a assessoria de comissões, a euforia era notória. No setor, nove pessoas ganharam. Oito trabalhavam normalmente. A outra estava com um problema de saúde — sem nenhuma relação com a emoção de ter ganhado na. Os demais funcionários da seção que, por diversos motivos, não entraram no bolão garantiram estar felizes pelos colegas.O únicoque aceitou falar com a reportagem foi Laerte Cerqueira, 59 anos, que trabalha como assessor regimental na Comissão de Trabalho e Cultura. Com um discurso humilde, apesar dos R$ 2,4 milhões na conta, ele disse ter gostado de dividir o prêmio com outros colegas. “Não seria justo se tivesse só um ganhador, ou seja, teríamos R$ 120 milhões para um só. Com isso, nós íamos ter só um colega feliz. E agora nós temos 50 colegas felizes”, celebrou, errando as contas.Casado e pai de dois filhos — um em São Paulo e outro no DF —, Laerte contou que, com o prêmio, planeja dar um apartamento para a filha e “resolver um problema de herança de irmãos”. Militante, aproveitou para criticar ade, dizendo que pretendia reservar um dinheiro para a aposentadoria, e anunciou que financiaria um ônibus para levar correligionários brasilienses para um ato em frente à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde Lula está preso, no aniversário do ex-presidente, no próximo dia 27.O sortudo lembrou que estava em casa, na quarta-feira, quando percebeu que havia ficado milionário. “Vi que um grupo de colegas noestava se movimentando e percebi que tinha alguma coisa nova ali. Fui corrigir (o bilhete) e realmente era”, disse. “Recebi (a notícia de que havia ganhado na loteria) muito bem, porque sempre tive essa coisa de o dinheiro não me fazer a cabeça”, acrescentou.Por fim, Laerte afirmou que, assim como os colegas, não pretende deixar o trabalho na Câmara, onde está desde 1998. “O pessoal que foi premiado tem a consciência da necessidade. Com os dias, possivelmente, alguns vão rever o que vão fazer”, frisou. “Há companheiros que têm umaum pouco melhor, mas outros que têm remunerações baixas. São pessoas que trabalham muito no dia a dia, que não estão aqui brincando, estão trabalhando firme, trabalhando duro.”Nem tudo era euforia na liderança do PT, porém. Logo na recepção, um funcionário com cara de poucos amigos adiantou que não foi um dos ganhadores e que não falaria com a imprensa. Depois, explicou a razão do mau humor: como só fica na entrada da liderança, não participou da mobilização para fazer o. “Nem dormi hoje (nesta quinta-feira — 19/9)”, desabafou o homem, que não quis se identificar. Pouco depois, surgiu uma mulher, que disse: “A liderança tem mais de 100 funcionários. Só três chefes ganharam. O resto está aqui trabalhando”.De acordo com Laerte Cerqueira, o grupo fez 10 jogos de sete dezenas e dois jogos de oito dezenas. A aposta foi registrada numana 402 Sul, e os números vencedores saíram dos jogos de sete dezenas. O Concurso 2189 sorteou as seguintes dezenas: 04-11-16-22-29-33