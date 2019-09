No último dia, Raquel Dodge 'liberou' casos de Eunício e Aécio

A Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) requerimentos de declínio de competência de inquéritos que investigam, na Lava Jato, os ex-senadores Eunício Oliveira (MDB-CE) e Aécio Neves (PSDB-MG), este atualmente deputado. As manifestações foram assinadas pela então procuradora-geral, Raquel Dodge, na terça-feira, 17, último dia de seu mandato.



O inquérito sobre Eunício era um dos que aguardavam posicionamento da Procuradoria. Como mostrou o jornal O Estado de S. Paulo, o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, questionou Raquel em agosto sobre o andamento de investigações.



Raquel Dodge defendeu o envio da investigação sobre Eunício, citado em delação, à Justiça Federal no Distrito Federal. Em relação a Aécio, investigado no caso de Furnas, pediu o encaminhamento à Justiça Federal no Rio.



A defesa de Eunício não respondeu à reportagem. O advogado de Aécio, Alberto Toron, disse que a PGR "vale-se de fatos já arquivados para buscar a injustificável perpetuação de investigação". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.