Bolsonaro tem melhora 'muito positiva' e que é 100% garantida a ida a ONU, diz porta-voz

(foto: Presidente divulgou foto no Twitter e afirmou que está 'muito bem')

O porta-voz da Presidência, general Otávio Rêgo Barros, afirmou nesta quarta-feira que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) vai à Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas (ONU). Ao ser perguntado sobre a possibilidade de o quadro de saúde impedir a ida Barros foi enfático e cravou: “Eu afirmo 100% que ele vai a Nova York”. O porta-voz ainda afirmou que Bolsonaro teve “teve ótimo dia em termos clínicos” e que, portanto, a ida não teve ser cancelada.





“Hoje, o presidente teve um ótimo dia em termos clínicos. Pela manhã, esteve com o doutor Camarinha, inclusive tomou café com o doutor Camarinha, fez um circuito de cerca de mil metros dentro do pacote da fisioterapia, à tarde igualmente, mais mil metros. Temose eu afirmo: o presidente irá a Nova York”, afirmou em conversa com os jornalistas.





Antes de discursar na abertura da Assembleia Geral da ONU, se a viagem for confirmada, Bolsonaro terá encontro com o secretário-geral da instituição, António Guterres, disse o porta-voz no início da semana. Ainda segundo o general, não há previsão de outros encontros bilaterais do presidente, mas a agenda pode ser alterada.



A comitiva de Bolsonaro partirá de Brasília para Nova York às 20h do dia 23, caso se decida pela realização da viagem. O retorno ao Brasil está agendado para o dia 25.





Ainda de acordo com informações de Rêgo Barros, o presidente aproveitará ainda a ONU para fazer os esclarecimentos necessários sobre a polêmica sobre a Amazônia em que se viu atrelado nas últimas semanas.





Bolsonaro ficou internado por 10 dias em São Paulo. Ele foi admitido no hospital Vila Nova Star no dia 7 de setembro e a cirurgia de correção de uma hérnia incisional ocorreu no dia seguinte. Foi a quarta vez que Bolsonaro se submete a uma cirurgia, desde que sofreu um atentando à faca, no dia 6 de setembro do ano passado, em Juiz de Fora (MG), durante a campanha eleitoral.