Bolsonaro se reúne com Ernesto Araújo e Eduardo no Alvorada

A poucos dias da viagem para a Assembleia-Geral das Nações Unidas, em Nova York, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu na manhã desta quarta-feira, 18, com o chanceler Ernesto Araújo e com o filho deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) no Palácio da Alvorada. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, considerado um dos principais conselheiros do presidente, também esteve no local. Bolsonaro também tem sido acompanhado por médicos.



Nesta quarta, o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, afirmou que não há risco de Bolsonaro cancelar sua viagem aos Estados Unidos, onde o mandatário deve discursar na abertura da Assembleia-Geral da ONU no próximo dia 24. "Risco zero (de ele não ir)", disse o ministro ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Segundo Ramos, o presidente deve cumprir uma agenda restrita, com menos compromissos do que inicialmente previsto.



Na terça-feira, 17, porém, a informação de assessores do presidente era de que havia "risco pequeno" de a viagem ser cancelada. Bolsonaro teria manifestado uma pequena piora no quadro clínico na terça-feira, de acordo com uma pessoa próxima.



Novos exames marcados para sexta-feira, dia 20, serão decisivos para saber se a viagem será mantida. A reavaliação médica de Bolsonaro deve começar na manhã de sexta, no Hospital DF Star, em Brasília, por uma equipe comandada pelo médico Antonio Luiz Macedo - que operou o presidente no último dia 8 em São Paulo.