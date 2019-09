Secretário de Romeu Zema pede demissão

Secretário de Desenvolvimento Econômico, Manoel Vítor de Mendonça pediu demissão por 'motivos pessoais' (foto: Omar Freire/Imprensa MG) Governo Romeu Zema. Nesta segunda-feira, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Manoel Vítor de Mendonça, pediu demissão do cargo. De acordo com nota divulgada pelo Governo do Estado, ele pediu desligamento da função por “motivos pessoais". Uma nova baixa no primeiro escalão do. Nesta segunda-feira, o secretário de, pediu demissão do cargo. De acordo com nota divulgada pelo, ele pediu desligamento da função por “motivos pessoais".









“O governador reitera elevada estima pelo secretário. Além de prestigiar a administração com seu conhecimento e sabedoria, Manoel Vítor tornou-se amigo e conselheiro do governador. Romeu Zema deseja ao secretário êxito em seus novos desafios”, diz a nota.





Ainda na oportunidade, a assessoria do Governo Estadual destacou que nos sete primeiros meses da atual gestão, “Minas Gerais comemora a abertura de 99 mil vagas de emprego, além da assinatura de protocolos de intenções que garantirão investimentos da ordem de R$ 6,2 bilhões com a geração de 5,3 mil postos de trabalho. Manoel Vítor foi ainda um dos responsáveis pela montagem das equipes de diretorias e conselhos das empresas estatais, selecionando profissionais de mercado com experiência comprovada”.