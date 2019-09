Juiz cita 'impacto negativo na imagem' ao negar quebra de sigilo de David Miranda

David Miranda alega 'retaliação' por parte da Coaf (foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados)

Ao negar a quebra dos sigilos bancário e fiscal do deputado federal(PSOL-RJ), o juiz auxiliar, da, escreveu que a medida só deve ser adotada em "circunstâncias excepcionais", já que pode produzir impacto negativo na imagem do investigado.Ele determinou que Miranda e seus quatro assessores que entraram no radar doapós relatório do) sejam ouvidos antes da adoção de qualquer iniciativa que viole o sigilo.Dois dias após o site The Intercept Brasil, comandado pelo marido do deputado,, começar a publicar reportagens com conversas entre procuradores do, orecebeu um documento doque identificava movimentação de R$ 2,5 milhões na conta do parlamentar no período de 1 ano.alegam "retaliação".O juiz também citou jurisprudência do) para negar a quebra do sigilo no atual estágio da investigação. "A 'cautela' e a 'prudência' recomendam a instauração de um contraditório preliminar", anotou antes de elencar motivos mais concretos para não autorizar a quebra.Entre esses motivos, alegou que o eventual convite feito a Miranda e seus assessores para prestarem depoimento não afetará a investigação, já que as informações apuradas se referem a fatos ocorridos no passado e que estão nas mãos de instituições financeiras e da, "resguardadas, portanto, de quaisquer iniciativas dos interessados no sentido de sua inutilização ou distorção enquanto documentos dotados de força probante."Outro questionamento feito pelo juiz diz respeito à decisão do ministro, presidente do, que suspendeu, a pedido do senador(PSL-RJ), investigações que tenham usado dados de órgãos como osem autorização judicial prévia.No pedido da quebra de sigilo de, oalegou que a decisão denão valeria para casos de improbidade administrativa, que correm na esfera cível. O juiz, no entanto, refutou o argumento e afirmou que seria "inconcebível" impedir o uso dos dados para fins criminais e os autorizar livremente em ações de improbidade.Em nota,disse que vê "retaliação" dopor causa das reportagens publicadas pelo site de seu marido. Afirmou ainda que seus advogados estão preparando os esclarecimentos solicitados pelo juiz a fim de comprovar que os valores movimentados por sua conta não são "atípicos", como classifica oAlém disso, em um argumento sempre usado pelas defesas de Flávio Bolsonaro e do ex-assessor dele,reclamou do vazamento do caso para a imprensa - considerado por ele a "única ilegalidade" na história toda. A investigação corre sob sigilo de"Há duas semanas, soube por meio de matéria jornalística que havia um procedimento aberto pelo MP-RJ que investigava minhas movimentações financeiras, procedimento que supostamente corria em segredo de Justiça. No mesmo consta movimentação de R$ 1,3 mi em minha conta bancária. Quando o MP se refere a movimentação financeira, soma entrada e saída em conta bancária - o que induz à percepção de que o dinheiro que passou pela conta foi o dobro do que realmente a conta movimentou.Como eu disse anteriormente, o relatório enviado pelo Coaf ao MP-RJ - dois dias depois que meu marido, o jornalista Glenn Greenwald, deu início à publicação da série de reportagens com revelações sobre a Lava Jato - mostra uma quantia totalmente compatível com a renda de nossa família. Desde o início da Vaza Jato, esperávamos este nível de retaliação e desinformação deliberada.Para além da renda de parlamentar, possuo sociedade com meu marido em uma empresa com projetos importantes. O salário anual do Glenn - como cofundador e jornalista investigativo do portal The Intercept e da Intercept Brasil - é informação pública, porque essas empresas são ONGs. Qualquer jornalista pode compará-lo com os valores reportados pelo Coaf para constatar a compatibilidade óbvia. Além disso, seus projetos - dos quais participei como parceiro - incluem livros que figuram nas listas dos mais vendidos do mundo, filmes e palestras.Sobre a tal gráfica citada na matéria, não faço ideia do que se trata, nunca rodei material em Mangaratiba. Sempre fiz meus materiais de divulgação na cidade do Rio e, poucas vezes, em Niterói.Na semana passada, o juiz negou o pedido do MP-RJ para quebrar meu sigilo bancário, para que eu pudesse enviar os documentos que demonstram a origem dessa renda. Nossos advogados estão fazendo exatamente isso para cumprir a ordem do juiz. A única ilegalidade existente é a praticada por aqueles que vazam essas informações para prejudicar minha reputação como retaliação pelas reportagens do Intercept. Estou aguardando a citação da Justiça para explicar detalhadamente meus rendimentos", diz o texto do parlamentar.