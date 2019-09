Maia diz que frases como a de Carlos causam insegurança: 'Quem paga é o pobre'

(foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara,, afirmou nesta terça-feira, 10, que declarações como a do vereadordo Rio, que questionam a democracia, causam insegurança aos investidores nacionais e estrangeiros e atrapalham o crescimento do País, o que, na avaliação dele, prejudica os mais pobres.Maia afirmou que os agentes públicos precisam ter. "É uma declaração que não cabe num País democrático. [...] Frases como essa devem colaborar muito com a insegurança dos empresários brasileiros e estrangeiros de investir noA conta das nossas frases quem paga é o povo mais pobre. Cada um de nós tem que refletir e tomar muito cuidado com o que diz", disse.Nesta segunda-feira, 9, nas redes sociais, Carlos Bolsonaro disse que, por meios democráticos, não haverá asdesejadas no País. O presidente da Câmara declarou ainda que o crescimento abaixo das expectativas é consequência também desse tipo de comportamento."Tem alguma variável de sinalização que os agentes públicos estão dando, de todos os Poderes, que está gerando insegurança aos investidores. A gente tem que compreender os motivos de uma redução tão drástica da nossa expectativa de crescimento deste ano", afirmou.Maia julgou também que a situação da Venezuela, ao abrir mão de um sistema democrático, fez com que ninguém mais quisesse investir lá. "Democracia é o sistema que dá estabilidade aos países, confiança, tranquilidade para investimentos a longo prazo, que é o que precisamos para gerar empregos", concluiu.