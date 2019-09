Ciro: Carlos Bolsonaro não merece qualquer reflexão, mas é 'filhote do Bolsonaro'

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ex-ministro da Fazenda, candidato àno pleito de 2018, reagiu duramente ao post feito pelo vereadorna sua conta Twitter no qual disse que as mudanças que os brasileiros querem não se darão de "forma rápida pelas vias democráticas"."Veja, esse rapaz é um percevejo desses que infestam a vida brasileira e, portanto, ele não merecia qualquer tipo de reflexão. O problema é que ele é um filhote doe ele só pode merecer uma reflexão na proporção que isso representar um pensar do Bolsonaro", disse Ciro, que participou como espectador dos debates travados nesta terça-feira, 10, do 16ºrealiza desde segunda (9) na capital paulista.De acordo com Ciro Gomes, "é preciso que todo mundo, todos nós, cobremos do Bolsonaro uma declaração explícita, clara se esse menino está falando mais uma bobagem, de mal-amado que é, percevejo da vida brasileira, e neste caso nós vamos refletir para dizer ao Bolsonaro que ele tente", disse o ex-ministro.Para o pedetista, se o presidente confunde a população brasileira em matéria de costumes, "se ele explora o colapso moral que o PT produziu no País, se ele explora o desastre socioeconômico que o PT produziu, ele nos divide". "Mas se ele imagina que vai transgredir o ditado do direito democrático, ele que tente para ver quantos brasileiros vamos encará-lo na linguagem que ele preferir", disse.