Presidente da Câmara de Ribeirão das Neves recua sobre criação de novo distrito

Presidente da Câmara, Léo de Areias publicou um vídeo com o prefeito de Ribeirão das Neves para explicar o recuo (foto: Reprodução/Facebook Vereador Léo de Areias) Depois do projeto de lei para criação do distrito de Areias ser aprovado na última terça-feira (por 12 votos a um), o prefeito de Ribeirão das Neves, Junynho Martins (PSC), vetou a fundação do novo território. O chefe do Executivo da cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte atendeu a um pedido do presidente da Câmara Municipal, Léo de Areias (PDT), autor do texto apresentado em plenário.









“Decidimos, a princípio, optar pelo veto do projeto e realizar uma análise mais aprofundada dos bairros envolvidos na criação distrital, visto que a necessidade de ampliação de recursos para essa região é genuína. O único intuito com a aprovação desse projeto é de buscar desenvolvimento e investimentos para todos os bairros que foram incorporados”, publicou nas redes sociais.





Ao todo, 16 bairros do distrito de Justinópolis seriam incorporados a Areias: Areias, Areias de Baixo, Santana I, Santana II, Santa Margarida, Esperança, Menezes, Girassol, Mizonguê, Landi I, Landi II, Severina, Tocantins, Cristal, Alto dos Menezes e Pedra Branca.





Segundo a presidência da Câmara, por meio de lideranças comunitárias, três bairros questionaram a mudança: Esperança, Menezes e Girassol. Com o veto, o projeto de lei para criação do distrito de Areias só poderá ser votado em plenário novamente no próximo ano.





Atualmente, Ribeirão das Neves tem três distritos: Central (ou Sede, com 34 bairros), Justinópolis (com 84) e Veneza (com 17). Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados em 2018, a cidade possui 331.045 habitantes.