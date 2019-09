Marcos Valério é transferido para cumprir regime semiaberto em Ribeirão das Neves

(foto: Euler Junior/EM/D.A Press)

Condenado na, que ficou conhecida do, o seu principal operador, Marcos Valério já está no regime semiaberto, matriculado na unidade III doAgora,gozará de saída do complexo penitenciário durante o dia para o exercício de atividades licitas, recolhimento noturno e nos fins de semana, além de direito a saidas temporárias de 05 vezes ao ano, com duração cada de 07 dias.





O empresário Marcos Valério foi transferido na noite dessa sexta-feira da penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, para o Complexo Penitenciário de Parceria Público Privada, em Ribeirão das Neves. A medida foi após ele ter mudado o regime de prisão de fechado para semiaberto, como determinou a Justiça.



Na nova fase do cumprimento da pena de 37 anos, resultado do envolvimento no mensalão, Valério terá a possibilidade de sair para trabalhar ao longo da semana. Contudo, a noite e aos fins de semana ele deve permanecer na unidade de prisão.



Marcos Valério cumpre pena desde de 2013. Ele foi condenado pelos crimes de peculato, corrupção ativa e evasão de divisas e lavagem de dinheiro. A mudança no regime foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Roberto Barroso, e a transferência determinada pelo juiz Wagner Cavalieri.