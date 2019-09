Jean Wyllys vai lecionar em Harvard sobre fake news e discurso de ódio

(foto: José Cruz/Agência Brasil)

Fora do Congresso Nacional desde o início deste ano, quando deixou o país com medo de ameaças, o ex-deputado federal Jean Wyllys terá a oportunidade de lecionar em uma das universidades mais prestigiadas do mundo. Fora dodesde o início deste ano, quando deixou o país com medo de, oterá a oportunidade deem uma das universidades mais prestigiadas do mundo.









Segundo assessores da sigla, a nova empreitada é fruto de uma pesquisa que Jean já desenvolvia junto à fundação Open Society, acerca do tema "fake news e discursos de ódio contra minorias sexuais e étnicas". A residência se dará no Instituto de Pesquisa Afro-Latino-Americanos, ao lado de membros de um grupo de trabalho. Dar aulas entre as as atividades que Jean vai assumir.













Mestre em Letras e Linguistica pela Universidade pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Wyllys abriu mão de seu terceiro mandato em janeiro, por conta de ameaças que vinha recebendo. Disparadas via redes sociais, e-mail e telefone, as intimidações incluíam declarações violentas como "vou te matar com explosivos" e "já pensou em ver seus familiares estuprados e sem cabeça?". Por causa delas, o político chegou a andar escoltado 24 horas por dia.