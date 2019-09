Janaina Paschoal: ''Para o bem do povo e felicidade geral da nação, peço a Moro que Fique''

(foto: Geraldo Magela/Agência Senado )

Para o bem do povo e felicidade geral da nação, peço a Moro que FIQUE! %u2014 Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) September 5, 2019

Pesquisa e TV

A deputada estadual(PSL/SP) usou a sua conta no Twitter, nesta quinta-feira (5), para pedir a permanência no cargo do ministro da Justiça e Segurança Pública,Para tanto, a parlamentar fez uso de uma período da história conhecido como "o', no qual o então príncipe regente D. Pedro I tornou-se imperador do Brasil ao decidir que não retornaria a Portugal, na época dominado por Napoleão Bonaparte, para se instalar em definitivo na então colônia portuguesa."Se for para o bem da nação e felicidade geral, diga ao povo que fico", teria dito D.Pedro I, data também conhecida como o dia '', comemorado em 7 de setembro.O pedido de Janaina acontece no mesmo dia em que o Instituto Datafolha divulgou(PSL).Na semana passada (28), em entrevista ao programa 'Em Foco', da GloboNews, Moro afirmou que não deixou a carreira deem primeira instância, na comarca de Curitiba, no Paraná, com a perspectiva de assumir e depois deixar o cargo deMoro também disse, na ocasião, que não tem intenção de disputar a, alegando que não possui perfil para o cargo.Recentemente, o ministro enfrentoucom o presidente em função de cargos na Polícia Federal, que é subordinada ao ministério comandado por Moro.Bolsonaro chegou a a afirmar que quem mandava era ele próprio - se defendendo deno comando da PF-, desautorizando o ministro que ele convidou anunciando que tinha carta branca para escolher seus colaboradores.