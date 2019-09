Mais três vereadores são alvo de investigação na Câmara de BH

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Mais três vereadores da Câmara Municipal de Belo Horizonte são alvo de procedimento de investigação do Ministério Público de Minas Gerais. Dois deles, Jair di Gregório (PP) e bispo Fernando Luiz (PSB), teriam sido denunciados pela prática de “rachadinha”, quando funcionários do gabinete tem que devolver parte do salário.





Outra denúncia envolvepela utilização de bens da Câmara para fins pessoais. Jair e Catatau negam a prática. Já Fernando Luiz não se manifestou.





No caso de Jair di Gregório, a denúncia foi feita pelo advogado Daniel Deslandes que afirma, no material entregue ao MP, que funcionários do gabinete do parlamentar teriam admitido a prática da rachadinha. O parlamentar, por nota, negou a existência do esquema e disse ser vítima de perseguição e que a denúncia é “descabida”.



“Afirmo que no meu gabinete não há irregularidades e que tal denúncia foi apresentada após o advogado Daniel Deslandes receber uma carta em seu escritório, ficando evidenciado que se trata de perseguição após ameaças que sofri na véspera da votação do pedido de cassação contra o ex-vereador Cláudio Duarte, conforme foi noticiado à época e que está sendo investigado pelo MP”, afirmou.





Em relação a denúncia contra Catatau, ele afirma de desconhece o teor da investigação e afirma que, até o momento, não foi notificado para prestar esclarecimentos. Contudo, ele usou o plenário da Casa para se defender e disse que o único bem de propriedade da Casa que ele faz uso é o carro, mas apenas para deslocamentos para atender às demandas do mandato.



“O único bem que eu uso, e por direito, é o carro da Câmara, mas não é para servir esse vereador e nem minha família, mas para servir as demandas dos belo-horizontinos”, afirmou.





O vereador Fernando Luiz não foi encontrado para comentar a denúncias e não retornou o recado deixado em seu gabinete.



Outros casos de rachadinha





Com as novas denúncias, na atual legislatura na Câmara de Belo Horizonte quatro casos de prática de rachadinho já foram alvo de investigação. O primeiro deles foi o ex-vereador Cláudio Duarte (PSL), que acabou sendo cassado por quebra de decoro, baseado nas investigações que tramitam na Justiça por causa da prática.



O esquema foi denunciado por um dos assessores do ex-parlamentar, Marcelo Caciano, a quem o ex-vereador atribuiu todas as irregularidades apontadas pela polícia. Entre elas a de que um dos funcionários recebia em folha R$ 11 mil, mas era repassado apenas R$ 1 mil a ele mensalmente.





O outro parlamentar alvo de investigação é Flávio dos Santos (Podemos). Gravações feitas no gabinete apontam o parlamentar comentando sobre a prática e a destinação do dinheiro. Em depoimento ao Ministério Público, pelo menos sete funcionários dele disseram ser obrigados a devolver entre R$ 1,2 mil e R$ 5 mil. O vereador nega que tenha cometido a irregularidade.



A denúncia de rachadinha já levou Santos a responder a três pedidos de cassação na Casa. De dois ele conseguiu escapar, mas um deles ainda está em análise na Procuradoria da Câmara