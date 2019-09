Gasmig já está sendo preparada para venda, diz presidente da estatal

(foto: Gasmig/Divulgação)

O presidente da Gasmig, Pedro Biffano, afirmou nesta quarta-feira, durante audiência na Assembleia Legislativa, que a estatal já está sendo preparada legalmente para a abertura do capital na bolsa de valores ou venda de ativos. A privatização de estatais é uma das medidas previstas pelo governo estadual dentro do plano de recuperação fiscal do Estado.

“A Gasmig é uma empresa pública, e não tem a mobilidade e rapidez de uma empresa de iniciativa privada de capital aberto. Mas a abertura vai acontecer mais rápido que a gente espera”, disse Biffano. Abrir o capitalde uma empresa significa tornar o quadro acionário acessível à iniciativa privada, permitindo ao mercado fazer parte do quadro de sócios.





A Gasmig é uma sociedade anônima sob controle indireto do Estado, tendo como acionistas a Cemig (99,6%) e a Prefeitura de Belo Horizonte (0,4%). De acordo com Pedro Biffano, independentemente do projeto de recuperação fiscal do governo, seria “muito bom” a abertura do capital da empresa.





A estimativa do governo mineiro é que até a segunda quinzena deste mês o Executivo encaminhe à Assembleia os projetos de lei que trazem as medidas de ajuste fiscal e incluem medidas impopulares como o aumento na contribuição previdenciária dos servidores e a privatização de estatais.





Os textos precisam ser aprovados pelos deputados estaduais para que Minas possa aderir ao plano de recuperação fiscal com a União. Essa é a alternativa encontrada pelo Executivo para sanar as contas, diante de uma dívida consolidada de R$ 34 bilhões e um déficit estimado em R$ 15 bilhões.





A Gasmig uma distribuidora exclusiva de gás natural em Minas Gerais e atende aos segmentos industrial, comercial, residencial, gás natural comprimido (GNC), gás natural liquefeito (GNL), automotivo, e termelétrico.