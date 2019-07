ALMG: Agostinho Patrus diz que só o RJ conseguiu aprovar ajuste fiscal

Agostinho Patrus disse que a Assembleia quer contribuir com o Executivo (foto: Edésio Ferreira / EM / D.A.Press)

Outras opções

Contingenciamento na saúde e educação

O presidente dade Minas Gerais, deputado, afirmou na manhã desta quarta-feira (10) quena Casa opedido pelo governadorpara conseguir ajuda financeira da União.A avaliação foi feita no dia em que os parlamentares entregam aoum relatório com 200, entre as quais consta a de tentar primeiro obter os recursos da compensação pelas perdas com a“O ajuste, em todos estados, teve muita dificuldade na tramitação. Só o estado doaprovou, se tentou no Rio Grande do Sul e em”, afirmou.O presidente da ALMG disse a matéria é “polêmica” e “e ser enfrentada”, mas que ainda não é possível medir a temperatura no Legislativo mineiro, já que as propostas só chegarão em agosto.No relatório, a Assembleia pediu que o governo avalie. “A Assembleia não se coloca contra o regime de recuperação ou qualquer iniciativa deou o que que seja. A Assembleia quer mostrar é que temose vamos discutir todas. E e conseguirmos ganhar na loteria antes de votar o regime de recuperação fiscal”?,questionou, se referindo a uma fala de Zema, de que receber a verba seria tão difícil quanto ganhar na loteria.Agostinho Patrus informou que o governador Romeu Zema e representantes do Judiciário, Ministério Público e outros vão se reunir no diapara acertar uma proposta conjunta de Minas para levar aono dia 5 de agosto. Na data, será discutida uma possívelcom a União para a briga jurídica pelo ressarcimento da, que isentou as exportações de produtos primários do pagamento doO presidente da ALMG afirmou que o estado tema receber dos R$ 39 bilhões relativos ao período entre 1996 e 2016, que já foicomo direito pelo STF. Com as perdas totais, esse valor chegaria a R$ 135 bilhões. Patrus afirmou ainda que o estado deve se concentrar em restabelecer a cobrança do tributo.“No casoMinas tem 95% de todas as reservas no mundo, o preço é taxado internacionalmente. Se nós cobrarmos 5% (de ICMS), deixariam de comprar de Minas o nióbio? Comprariam de onde?”, ponderou.O parlamentar também destacou a cobrança para que o estado invista oss em. De acordo com Agostinho Patrus, o Executivo contingenciou R$ 2 bilhões em cada um dos setores.Segundo o presidente da Assembleia, com R$ 1 bilhão o governo do estado poderia concluir nove