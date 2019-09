Bolsonaro: '7 de setembro servirá para mostrar ao mundo que Amazônia é nossa'

Bolsonaro disse que 'personalidades religiosas e empresariais' devem participar do evento na Esplanada dos Ministérios (foto: Antônio Cruz/Agência Brasil)

O presidente(PSL) disse nesta terça-feira que as comemorações de, servirão para "mostrar ao mundo que aqui é o, que aé nossa".disse que "personalidades religiosas e empresariais" devem participar do evento na, em. Ele citou o bispo, líder daO presidente fez um apelo para que o público das comemorações dacompareça de roupa verde e amarela. "Lembro que lá atrás um presidente falou isso e se deu mal. Mas não é o nosso caso", disse o presidente.O presidente discursou no lançamento da "", campanha para estimular ações promocionais de 6 a 15 de setembro. Segundo o, 4.680 empresas e entidades "estão mobilizadas e vão participar ativamente oferecendo descontos, promoções e benefícios reais aos consumidores". O governo não divulgou o nome de empresas envolvidas.afirmou que deve participar por videoconferência de reunião com presidentes da região amazônica, prevista para sexta-feira, na, na. Ele cancelou a ida ao local por recomendação médica.Sem citar o presidente dadisse que um líder "do outro lado do (Oceano)resolveu falar sobre soberania relativa" da floresta. "Mexeu conosco", disse. "No primeiro momento (da crise) eu estava lá embaixo, mas o pessoal foi acordando", declarou