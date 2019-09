Governo tem proposta para desenvolvimento sustentável da Amazônia

Extração mineral dentro de reserva indígena em Rondônia: intenção é que índios possam explorar bens do subsolo (foto: Evelson Freitas/Estadão Conteúdo)

Rodolfo Costa e Ingrid Soares





Brasília – O governo está empenhado em regulamentar e legalizar o garimpo – inclusive em terras indígenas –, e desburocratizar e flexibilizar a política ambiental, a fim de promover o desenvolvimento sustentável no país, com desenvolvimento econômico e preservação ambiental. O que pelas palavras do presidente Jair Bolsonaro, ditas ostensivamente ao longo do último mês, dava a sensação de que seria feito em propostas diferentes, ficou claro na última sexta-feira que será feito em um só projeto. O texto final está em etapa conclusiva no Ministério de Minas e Energia e será debatido junto à cúpula palaciana antes de ser encaminhado ao Congresso.





A meta do governo é mandar o projeto ainda este ano ao Parlamento. O presidente se sentiu mais do que convencido depois da reunião com oito governadores e um vice-governador da Amazônia Legal na última terça-feira. Antes, com a imagem negativa do país internacionalmente, havia uma incerteza se o Executivo teria apoio em discutir uma proposta impopular como a exploração sustentável, inclusive na região amazônica.





Além da reunião com os governadores, Bolsonaro também se sentiu convencido devido aos alertas que vem recebendo sobre a “lua de mel” com o Parlamento. Alguns deputados e senadores dizem que o relacionamento com o Congresso está por um fio de se romper. Mas, com o apoio de governadores, inclusive de fora da Amazônia Legal, como o de Goiás, Ronaldo Caiado, e o do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, o presidente se sente fortalecido para debater a matéria.





O texto vai propor a regulamentação da exploração de recursos hídricos, potenciais energéticos e lavra de riquezas minerais em terras indígenas, que, ressalta sempre Bolsonaro, detêm uma área de cerca de 14% do território nacional. Há previsão dessas atividades econômicas na Constituição, no entanto, juristas ressaltam que precisa ser regulamentada pelo Congresso.





É o que Bolsonaro estuda fazer e avisou aos governadores na terça. “Se, hoje, é ilegal (o garimpo em terra indígena), queremos legalizar, ouvir o Parlamento. Isso daí está bastante avançado no Ministério de Minas e Energia. Pretendemos apresentar brevemente essa proposta”, disse. Questionado na sexta sobre o projeto de exploração sustentável na Amazônia, Bolsonaro respondeu na mesma linha.

“Está bastante avançado, com o ministro das Minas e Energias, almirante Bento (Albuquerque). Vai acontecer. Estamos estudando, agora, ainda em estudo, que (tem) alguns índios vendendo sua reserva para estrangeiros explorá-la”, declarou Bolsonaro. As sinalizações do presidente foram confirmadas por interlocutores do governo, que sugerem que será um projeto robusto e, garantem, vai privilegiar indígenas, pequenos garimpeiros e produtores agrícolas.





Na prática, ao regulamentar o uso de reservas indígenas para desenvolvimento econômico, será possível que os indígenas possam explorar suas terras e ganhar receitas em cima dela, até mesmo arrecadando em áreas pedagiadas concedidas a obras de infraestrutura que passem na região. A exploração potencial, incluindo na Amazônia, poderia, na leitura do governo, incentivar a geração de riquezas até para demais brasileiros. A minuta do projeto ainda será discutida junto com o presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), Marcelo Xavier, e parlamentares. A meta é explicar a proposta e o potencial econômico a fim de evitar uma possível derrota.





Meio termo O deputado federal Rodrigo Agostinho (PSB-SP), presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, concorda que é importante encontrar um meio termo entre as propostas, mas aponta que nenhuma das apresentadas até o momento supre as necessidades. “Obviamente que tem que encontrar um caminho para a Amazônia, de desenvolvimento com sustentabilidade, mas as propostas até agora vão em outra direção, que sinalizam o aumento de desmatamento, exploração de garimpo em áreas ribeirinhas, derrubada de florestas para monocultura. Esse não é o caminho”.





A necessidade de estratégia de defesa da floresta é defendida por Agostinho, que inclui fiscalização, além de propostas de novas formas de exploração de castanhas, criação de fármacos, cosméticos e ainda turismo “Pode ainda utilizar a floresta para pagamentos ambientais. Muitos países estão dispostos a pagar pela manutenção da floresta. A grande questão é procurar acordo nisso tudo. A Zona Franca de Manaus, por exemplo. Deu muito certo, criou se uma cidade que viabiliza uma base econômica na Amazônia promovendo integração produtiva e social dessa região ao país. Tem alternativa, não precisa ser no meio da floresta. Falta iniciativa do governo, que tem que ter outras estratégias e não diz quais são até agora”, conclui.





Defesa da regulamentação





Brasília – Apesar das diferenças, parlamentares ouvidos pelo Estado de Minas sobre a exploração sustentável no país defendem que é necessário um debate sobre o assunto e que uma legislação se faz necessária. Para o deputado Hiran Gonçalves (PP-RR), coordenador da bancada de Rondônia, é necessário explorar o local com racionalidade e promover geração de emprego para a população.





“São pessoas desassistidas, que vivem em situação de vulnerabilidade. Precisamos aproveitar para desenvolver a região. Não significa destruir. Temos uma porção de garimpos ilegais lá. Esse ouro que é produzido naquela região, não gera nenhum benefício, sai de uma maneira clandestina e só fica a destruição, o assoreamento dos rios, a exploração sem técnica, sem benefício para nossa população. Precisamos garantir nosso desenvolvimento. Temos que vencer essas discussões extremamente ideológicas”, avalia.





O deputado acredita ainda que a crise ambiental brasileira, que tomou proporções internacionais, não dificulta a discussão acerca da mudança legislativa ou regularização do garimpo, mas defendeu que um modo mais fino no modo de falar sobre os assuntos em evidência é o que tem atrapalhado o governo. “O que aconteceu foi a maneira de dizer as coisas, que poderiam ter sido colocadas com mais cuidado, tentando evitar confrontos e dar a sociedade a ideia de que está havendo guerra entre países. Mas é o perfil do presidente, ele coloca as coisas assim, mas foi mais essa repercussão da fala. O trabalho tem que ser feito independente de confronto com Alemanha, França. Isso não deve atrapalhar o serviço que está sendo feito e com entes que vivem na região. Acredito que vamos construir um ambiente cada vez melhor nesse sentido de desenvolver e cuidar da Amazônia”.





O senador Rogério Carvalho (PT-SE), presidente da Frente Parlamentar dos Senadores dos Estados do Norte e do Nordeste, apontou também a necessidade de sustentabilidade para o crescimento do país. “A presença de garimpo em terras indígenas e reservas naturais é algo complexo, que exigirá um diálogo profundo para encontrar uma equação comum sobre o que vai ser feito e como será feito. Logo, é melhor ter algum controle e regulamentação do que não ter nenhum. A ideia do governo é liberar para explorar a reserva. É preciso ter um debate, mas é preciso construir um regramento que, de fato, permita a garantia da sustentabilidade, com respeito às reservas indígenas e como isso será tratado”, disse o parlamentar.





A discussão, no entanto, será desafiadora para Bolsonaro. Para Carvalho, ele enfrentará entraves. “Vai ter muita dificuldade, as reações virão de todos os lugares. Mexer numa região tão importante como a Amazônia, mexe tanto internacionalmente, quanto na nossa identidade, que é ser uma potência ambiental que certificava produção agrícola e pecuária. Estávamos num modelo razoável de produção. O debate tem que acontecer. O mais importante é que não venha na forma de uma MP”, destaca. (IS e RC)