Bolsonaro: MEC vai elaborar projeto para proibir ''ideologia de gênero'' nas escolas

(foto: Antonio Cruz/Agência Brasil )

O AGU se manifesta sobre quem compete legislar sobre IDEOLOGIA DE GÊNERO, sendo competência FEDERAL. Determinei ao @MEC_Comunicacao , visando princípio da proteção integral da CRIANÇA, previsto na Constituição, preparar PL que proíba ideologia de gênero no ensino fundamental. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 3, 2019

O presidentequer proibir o debate no ensino fundamental da nomeada '''' - que é uma crítica dos opositores da identidade alheia relacionada ao que é se assumir masculino ou feminino, escolha individual que não está ligado ao sexo biológico.Em sua conta no Twitter, na manhã desta terça-feira, o presidente anunciou que pediu ao(MEC) que elabore projeto de lei para envio aocom a proibição do debate nas escolas públicas de todo o país.De acordo com Bolsonaro, o projeto será embasado com base em parecer da).No dia 10 de agosto passado, em Brasília, durante '', evento promovido por igrejas evangélicas, Bolsonaro afirmou que ''ideologia de gênero é coisa do capeta''.“Apresentem uma emenda àe modifiquem o artigo 226, que lá está escrito que família é homem e mulher. E mesmo mudando isso, como não dá para emendar a, eu vou continuar acreditando na”, disse o presidente em discurso aos evangélicos.“A todo momento a gente ouve essa esquerdalha, PT, PCdoB, PSOL, essanojenta, falar que o Estado é laico. O Estado é laico, mas eu, Johnny Bravo, sou cristão.”, afirmou o presidente também durante o evento.