Em culto, Bolsonaro repete que no seu governo, 'família terá atenção e respeito'

O presidente Jair Bolsonaro fez uma rápida participação em um culto evangélico realizado nesta sexta-feira, 19, pela igreja neopentecostal Sara Nossa Terra, do bispo e ex-deputado Robson Rodovalho. O evento faz parte da "Celebração Internacional 2019: Conquistando pelos olhos da fé". Recebido sob gritos de "Mito" de fiéis, Bolsonaro chegou acompanhado do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Eles ficaram no local por cerca de 15 minutos e acompanharam alguns cantos e orações.



Na cerimônia, o presidente reforçou o slogan do governo e disse que, na sua gestão, "Deus está acima de tudo". "Devo a minha vida a Deus e esse mandato será para Ele", declarou. "O Estado pode ser laico, mas nós somos cristãos. No meu governo, a família terá a atenção e o respeito que merece", voltou a dizer.



Bolsonaro também afirmou que, antes de assumir, "o Brasil estava à beira de um precipício, ético, moral e religioso". "O apoio de vocês foi fundamental para que o Brasil pudesse ter esperança", declarou aos evangélicos.



'Milagre'



O bispo e ex-deputado Robson Rodovalho agradeceu a presença do presidente e disse que a vida de Bolsonaro é um "milagre". "O senhor representa o resgate desses valores, da família, da vida, de colocar o povo de Deus, a fé, com peito aberto, sem reserva, no lugar que ela merece. Entendemos a sua vida como um milagre", disse Rodovalho.