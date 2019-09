Congresso e governo travam batalha por protagonismo político

Deputados e senadores se movimentam para ocupar espaços diante da desconfiança em relação aos conflitos (foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados 11/6/19)

Brasília – O governo luta, batalha a batalha, para equilibrar a queda de braço com o Congresso e evitar um amplo protagonismo. Ponto a ponto, a articulação política vem conseguindo sucesso, em uma estratégia construída junto aos governadores e a líderes partidários.



Como resultado, vem dissipando um pouco o clima de “parlamentarismo branco” observado por alguns. Os movimentos, no entanto, ainda são vistos com desconfiança por boa parte do Parlamento.



Para os descrentes, sobretudo na Câmara, é melhor usufruir da articulação do presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), pautado em relatorias populares ou presidências de comissões especiais, do que compor com o Executivo federal.





SAIBA MAIS 07:33 - 02/09/2019 Cresce desaprovação do governo Bolsonaro, diz Datafolha

19:22 - 01/09/2019 Após ver derrota do Palmeiras, Bolsonaro deixa casa de Silvio Santos

12:10 - 01/09/2019 Bolsonaro recebe unção de Edir Macedo e bispo diz que presidente "vai arrebentar" incertezas em relação ao Planalto não se dissiparam com o modo como o Executivo vem lidando com as relações com o mundo no que se refere a Amazônia. Os embates construídos por Bolsonaro se mostram um empecilho para a composição de uma base no Parlamento.



O argumento é de que o governo não transmite confiança e, sem ela, os riscos são altos para os partidos emprestarem o capital político e apoiarem mais enfaticamente o Planalto, sem analisar projeto a projeto, como funciona atualmente.



Asnão se dissiparam com o modo como ovem lidando com as relações com o mundo no que se refere a. Osse mostram um empecilho para a composição de umaO argumento é de quee, sem ela, os riscos são altos para osemprestarem oe apoiarem mais enfaticamente o, sem analisar projeto a projeto, como funciona atualmente.

O governo evita maiores desconfortos com o Congresso e mantém proximidade a Maia e ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, mantém o bom relacionamento com ambos, a fim de obter um alinhamento estratégico.



Ao mesmo tempo, o articulador político do Planalto vem conversando com parlamentares. Desde que assumiu a pasta, no início de julho, conversou com mais de 100 congressistas, dizem interlocutores. Na terça-feira, se reúne com mais parlamentares e líderes, entre eles, o do Podemos na Câmara, José Nelto (GO).





Os resultados do processo de articulação são sentidos aos poucos. A equipe de Ramos vem fazendo o trabalho de chão de fábrica, colhendo demandas e operacionalizando a interlocução. Vem sendo do ministro o papel de blindar o Planalto e fazer a reaproximação com os governadores e uma releitura da imagem do presidente. Deu certo.



Bolsonaro conseguiu apoio de pelo menos seis governadores da Amazônia Legal. O ministro está arrumando a casa, mas alguns nós ainda estão sendo desatados para que outras costuras possam ser feitas. Parlamentares se queixam de promessas não cumpridas até o momento, como cargos e emendas, mas a articulação vem procurando deixar os compromissos em dia.





As emendas parlamentares, o governo calcula que conseguirá quitar com a aprovação do Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) 18/2019. Já em relação aos cargos, os técnicos estão reanalisando os postos de confiança prometidos e onde acomodar os apadrinhados.



“Tem cargos que foram prometidos anteriormente e não poderiam ter sido. Agora, está sendo prometido e cumprido o que pode”, contextualiza um interlocutor do governo. Com a articulação conduzida, a expectativa é de que o governo possa equilibrar a disputa com o Congresso.



No entanto, outro desafio, ainda dialogado dentro do governo, interministerialmente, é a acomodação de apadrinhados nas respectivas pastas. Em alguns ministérios, as nomeações ocorre de forma lenta. Em outros, como o da Saúde, a liberação de emendas está em atraso.





Gestos Distantes dos embates causados por Bolsonaro, Maia e Alcolumbre engataram movimentos diplomáticos com o mundo, sinalizando uma viagem para a Europa e uma comissão externa que vai acompanhar e fiscalizar as queimadas e desmatamentos ilegais na região Amazônica. Na política, gestos podem dizer mais do que palavras.





Silenciosamente, Maia orquestra movimentos para transmitir a imagem de um Parlamento mais equilibrado do que o Executivo, que, ao mesmo tempo, busca solucionar os problemas relacionados à primeira grande crise de Estado da gestão Bolsonaro. Os impactos políticos dessa articulação, contudo, são maiores do que transmitem ser. Um Congresso com maior protagonismo que o governo consegue ramificar a liderança e transbordá-la em pautas diferentes. Os mais próximos do presidente da Casa dizem que é daí que se intensificará o parlamentarismo branco.





As lideranças mais próximas de Maia não querem isolar totalmente o Palácio do Planalto. Dizem que é melhor um governo enfraquecido, com Bolsonaro de “rainha da Inglaterra” – termo usado em tom crítico por ele mesmo, em declaração em junho. A meta é ocupar espaços no vácuo de poder deixado pelo Executivo, que mantém esforços concentrados apenas na reforma da Previdência, agora em discussão no Senado, e na aprovação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para a embaixada brasileira nos Estados Unidos, em Washington.





As lideranças do governo vem monitorando de perto os movimentos no Parlamento na tentativa de se antecipar a projetos prioritários e conversando com os ministérios para manter os cumprimentos e atendimentos de demandas dos parlamentares. Por ora, no entanto, alguns movimentos são atenuados em decorrência da própria letargia da equipe econômica, como a demora no envio da reforma tributária.





Desafios A reforma tributária, que o governo diz ser uma prioridade – sem nem sequer ainda ter enviado sua proposta para o Congresso – vai ser discutida à revelia, sem aguardar o envio da matéria elaborada pela equipe econômica.



A espinha dorsal será discutida pela Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45/2019, que terá um modelo híbrido, composto por sugestões em comum com a PEC 110/2019 do Senado, pela proposta do Comitê dos Secretários de Fazenda dos Estados e Distrito Federal (Comsefaz) e até por propostas em comum às sugeridas pela equipe econômica.





O protagonismo que a Câmara assumirá vai impor desafios ao governo, que precisará calibrar a articulação política para o que virá. “A política não aceita vácuo de poder. Vamos começar a soltar a nossa agenda do pacto federativo (PEC 48/2019 e PEC 391/2017). O que o Congresso quer, ele aprova, e vice-versa. Temos força para derrubar um veto presidencial e o governo não tem votos. A tendência é ocuparmos espaços que o governo não ocupa”, alertou o deputado Eduardo Bismarck (PDT-CE).





Autor do requerimento da criação da comissão externa para monitoramento da Amazônia, o deputado federal Celso Sabino (PSDB-PA), vice-líder do partido na Câmara, analisa que o colegiado vai nascer extremamente empoderado.



O parlamentar nega qualquer associação dos movimentos feitos no Congresso com medidas para enfraquecer o governo, mas reconhece que, naturalmente, os feitos agigantarão o Legislativo. “O acompanhamento fará com que cresça a autonomia e agigantamento do Congresso, mais empoderado e fortalecido”, ressaltou.