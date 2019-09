Cresce desaprovação do governo Bolsonaro, diz Datafolha

(foto: Isac Nóbrega/PR )

Futuro

Fez pelo país mais do que esperava: 11% (eram 12% em julho, e 13% em abril)

Fez pelo país o que esperava que ele fizesse: 21% (eram 22% em julho, 22% em abril)

Fez pelo país menos do que esperava: 62% (eram 61% em julho, e 61% em abril)

Age como presidente deveria: 15% (eram 22% em julho, e 27% em abril)

Na maioria das ocasiões age como deveria: 27% (eram 28% em julho, e 27% em abril)

Em algumas ocasiões age como deveria: 23% (eram 21% em julho, e 20% em abril)

Em nenhuma ocasião age como deveria: 32% (eram 25% em julho e 23% em abril)

Cresce adodo presidente, conforme pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira pelo jornal Folha de S.Paulo. De acordo com o levantamento realizado nos dias 29 e 30 de agosto com 2.878 pessoas com mais de 16 anos, em 175 cidades brasileiras, 38% considerama gestão do presidente. Percentual era de 33%, em julho, e 30% em abril.Os que avaliam o governosomam 29%, percentual menor se comprado com julho, 31%, e abril, 33%.Na pesquisa publicada nesta segunda-feira,avaliar ou não responderam 2%.De acodo com o Datafolha, aé de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem a realidade, considerando a margem de erro.A expectativa depara o futuro também caiu. Na pesquisa divulgada nesta segunda-feira,, 45% esperam que Bolsonaro faça uma gestão ótima ou boa. Em julho, eram 51%, e em abril, 59%. Outros 32% acreditam que o presidente fará uma administração ruim ou péssima, contra 24% em julho, e 23% em abril.O Datafolha também perguntou se Bolsonaro fez mais, menos ou o que deveria pelo país. Confira os resultados daO Datafolha também perguntou se os entrevistados acreditam que o presidente