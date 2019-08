Ministro da Defesa diz que Ricardo Salles teve 'estresse ambiental' e terá alta agora à tarde

(foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, informou que o, receberádo hospital agora à tarde. Odeu entrada nessa terça-feira no, sentindo-se mal e foi internado para a realização de exames. Todos os exames deram normais. "Foi estresse... vamos dizer.. ambiental", afirmou oSegundo ele, as providências para alta já estão sendo tomadas e Salles deverá ir para casa.

“O ministro (Ricardo Salles) problema de saúde ontem à noite, veio aqui para o Hospital das Forças Armadas. Ele fez todos os exames ontem e hoje e foi constado um estresse. Então não houve um problema de princípio de enfarte, não houve nada além disso. Os exames deram normal e ele está dando alta agora”, afirmou Azevedo e Silva.



Ainda de acordo com as informações médicas repassadas aos jornalistas, Salles "encontrava-se assintomático" ao dar entrada na unidade. Ainda assim, os médicos optaram por manter o ministro internado "para realização de exames de rotina". Durante a noite, Salles apresentou melhora e, no momento, seu quadro clínico é considerado estável.





Os compromissos oficiais que o ministro tinha agendados ao longo do dia foram cancelados. A equipe médica do HFA divulgará novo boletim as 16h de hoje.





Ricardo Salles tem 44 anos e está à frente das pasta desde o início de janeiro.



